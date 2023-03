La fiesta de la Selección Argentina, a todo trapo: los artistas invitados

En el marco del amistoso ante Panamá, la Albiceleste se prepara para celebrar la obtención del Mundial de Qatar ante su gente con una lista top de invitados.

En el remodelado Monumental, que podrá recibir el ingreso de 83.214 espectadores, la AFA confirmó que habrá show de luces, efectos visuales y fuegos artificiales acompañado con el trofeo obtenido en Qatar 2022.

Además, contará con la conducción del ex arquero Sergio Goycochea y la participación de artistas destacados de la escena urbana de Argentina.

La Selección Argentina se prepara para lo que será el amistoso ante Panamá el próximo viernes, en el Estadio Monumental. El partido parece ser casi anecdótico, ya que todos los ojos están puestos en lo que serán las celebraciones del plantel campeón del mundo con su gente. Ante esto, se filtraron los nombres de los artistas invitados para animar la fiesta de la Albiceleste, con algunos nombres top.

Más allá de que la Copa del Mundo será la principal atracción para los presentes en el Monumental Más, lo cierto es que varios artistas musicales animarán la jornada, con un gran evento planeado para después del partido. Allí, aparecen nombres como La K’onga -que viene de un show histórico ante más de 45 mil personas en el estadio de Vélez-, Ulises Bueno -siempre presente junto a la Selección Argentina- y hasta Lali Espósito, quien sería la encargada de entonar el himno nacional, como supo hacerlo en la final ante Francia.

Habrá shows musicales antes del partido, en el entretiempo y después del encuentro, de los cuales participarían los jugadores. Al final, se esperan fuegos artificiales y la vuelta olímpica con la Copa del Mundo.

¡A todo trapo! Los detalles de la fiesta de la Selección Argentina

Junto a ellos también estará La Mosca, banda que entonará la ya clásica canción “Muchachos” al lado de Fernando Romero, el hincha de Racing que cambió la letra y logró que todos los argentinos hagan latir a Qatar con la canción. La Conga Y Lali. Asimismo, si bien no está confirmada aún, se espera que Tini Stoessel -actual pareja de Rodrigo De Paul- haga una aparición. y se baraja que puede subir al escenario Wos en el entretiempo.

La especial bienvenida de Chiqui Tapia a Lionel Messi: “Volviste como campeón del mundo”

De cara a los partidos ante Panamá y Curazao, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, arribó al predio de Ezeiza y recibió una especial bienvenida de parte de Claudio Tapia, presidente de la AFA: “Jamás te rendiste. Y hoy volviste a tu país como campeón del mundo. Bienvenido, Leo“.

Messi arribó al país junto con su familia y esta a disposición de Lionel Scaloni en la práctica del conjunto albiceleste, a puertas cerradas, programada para las 17.

La última vez que el crack rosarino durmió en la concentración del seleccionado en Ezeiza fue la noche del 19 de diciembre pasado, en la previa de los multitudinarios festejos por el tercer título mundial que reunieron a más de cinco millones de personas en las calles de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, tras la consagración en el Mundial de Qatar.

El partido se jugará en la cancha de River y será la ocasión para que el equipo conducido por Lionel Scaloni estrene la camiseta con las tres estrellas.16 de Marzo, 2023

La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) dio a conocer la información sobre el primer amistoso de la Selección argentina ante Panamá en el estadio Monumental este jueves 23 de marzo.

El Monumental abriría sus puestas cinco horas antes del partido para que los hinchas vayan con tiempo.

Controles de ingreso al Monumental

En cuanto a los controles de ingreso al Monumental, habrá tres: el primero con lectores de código QR para verificar la validez de la entrada; el segundo control estará 200 metros antes de los molinetes de ingreso al club, y el último el control de los molinetes.

En cuanto a seguridad, se esperan 2.400 agentes ubicados en puntos estratégicos para garantizar que no se provoquen desmanes.

Del total de efectivos, 1.500 serán de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el resto estará conformado por la Policía Bonaerense y personal de seguridad privada.

La lista de convocados para los amistosos de la Selección argentina

Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina con 35 nombres y algunos jóvenes que juegan actualmente en Europa.

A los 26 campeones del mundo en el Mundial de Qatar 2022, se sumaron como novedad los “europibes” que no nacieron en nuestro país, pero que son hijos de argentinos que están jugando en el viejo continente como Alejandro Garnacho y Valentín Carboni, aunque el primero no jugará por estar lesionado. También se agregaron las recientes incorporaciones del Manchester City y Brighton de la Premier League Máximo Perrone y Facundo Buonanotte, exjugadores de Vélez y Rosario Central, respectivamente.

Además, estos amistosos firmarán la vuelta de algunos que se perdieron la Copa del Mundo como Giovani Lo Celso y Nicolás González, y otros que quedaron muy cerca de ir como Nehuén Pérez y Emiliano Buendía.

Otras de las sorpresas de la lista del mejor entrenador del mundo en 2022 es la convocatoria de Lautaro Blanco, exjugador de Rosario Central que fue traspasado hace pocas semanas al Elche de LaLiga de España.

SHOW

El estadio de River abrirá sus puertas a las 13, pero los hinchas de la “Albiceleste” recién podrán ingresar a las 15:30 (cinco horas antes del partido). A partir de las 16 arrancará la gran fiesta y el primero en tocar será el DJ y productor musical Fer Palacio, famoso por sus remixes.

Luego, habrá una promoción a la película de lo que fue la histórica consagración en el Mundial de Qatar, que se podrá ver a través de la pantalla gigante del Monumental.

A las 18 estará presente el grupo de cumbia pop Los Totora, la banda oriunda de La Plata e integrada por Juan Quieto en voz; y los hermanos Giorgetti: Juan Ignacio en teclados; Nicolás en bajo y voz; y Santiago en timbales.

Fer Palacio volverá a tocar más tarde con un nuevo set (19) y seguido estará “La T y la M”, la banda de cumbia creadora del tema “Pa la selección”, y que también colaboró con el rapero Duki y el productor Bizarrap en la canción “3 estrellas en el conjunto”, que nombra a todos los campeones del mundo.

La banda de cumbia “La T y la M” estará presente en el Monumental

A su vez, la AFA invitó a Fernando Romero (creador de la canción “Muchachos”, hit en Qatar) con Carlos Pascual, conocido como “Tula” y que recibió el premio The Best a la mejor hinchada, para vivir desde adentro la gran fiesta en el estadio de River. Si bien no está confirmado, el grupo La Mosca podría acompañarlos y cantar juntos el tema que fue furor durante el Mundial.

Antes del partido ante Panamá,el cantante de tangos Ariel Ardit cantará el himno nacional argentino, como sucedió en las Eliminatorias ante Perú y Uruguay.

En el entretiempo, el rapero Wos dirá presente con su canción “Arrancarmelo”, el tema que sonaba en los estadios de Qatar después de los goles de la Selección Argentina.

Una vez concluido el partido, estará el grupo cordobés La Konga y también se montará un escenario en el campo de juego y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, le entregará la Copa del Mundo al capitán Lionel Messi para levantarla junto a los restantes integrantes del plantel y mostrársela a los 83.214 espectadores que estarán presentes.

Cronograma de la gran fiesta de los campeones del mundo

15:30 abren las puertas del estadio Monumental

16:15/30 toca Fer Palacio

18:00 tocan Los Totora

19:00 estará Fer Palacio y “La T y la M”

19:15 Fernando Romero estará con “Tula”

20:20 Ariel Ardit cantará el himno nacional

21:15 (aproximadamente) cantará Wos

22:30 (aproximadamente) La Konga y los jugadores levantarán la Copa del Mundo

Si bien estaban anunciados Ulises Bueno, Lali y Tini, entre otros, estos artistas pueden estar en Santiago del Estero para el segundo amistoso que jugará la Selección Argentina ante su par Curazao.