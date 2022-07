La Federación Peruana quiere a Marcelo Bielsa como reemplazante de Gareca

El exorbitante sueldo que cobraba Marcelo Bielsa en Inglaterra, posible reemplazo de Gareca

El técnico argentino ganaba mas del doble de lo que percibía Ricardo Gareca en la ‘Bicolor’.

Trascendió que dirigentes de la FPF ya se comunicaron con el entrenador rosarino, quien actualmente no dirige ningún club, tras su salida del Leeds United en la pasada temporada de la Premier League.

Marcelo Bielsa fue uno de los nombres que más sonaron en las últimas horas para reemplazar a Ricardo Gareca en la dirección técnica de la selección peruana. No obstante, existe un gran inconveniente que complicaría su llegada: el estratosférico salario que percibió durante su última experiencia como entrenador en el Leeds United de Inglaterra.

Uno de los motivos que habría propiciado la no renovación del ‘Tigre’ fue su elevado contrato de 3 700 000 dólares anuales, el cual ya no podía asumir la Federación Peruana de Futbol (FPF), debido a que se encontraba en una mala situación económica en consecuencia del mal manejo de sus recursos y la recesión por la pandemia del COVID-19. No obstante, el sueldo del ‘Loco’ superaba ampliamente el que percibía el ‘Flaco’ mientras estuvo al mando de la ‘Bicolor’.

¿Cuánto ganaba Marcelo Bielsa en Leeds United?

Según el diario The Sun de Inglaterra, tras conseguir el ascenso a la Premier League, la dirigencia de Leeds le renovó el contrato a Bielsa, quien pasó a ganar 8 millones de libras esterlinas por temporada, suma que convertida a dólares es cercana a los 10 millones. Es decir, más del doble de lo que percibió Gareca durante sus últimos cuatro años como técnico de la selección.

Recordemos que el ‘Loco’ llegó a ser el séptimo entrenador mejor pagado del futbol inglés, solo superado por Pep Guardiola, José Mourinho, Jurguen Klopp, Brendan Rodgers, José Mourinho y Carlo Ancelotti. Superando a Tomas Tuchel, campeón de Champions con el Chelsea, y a Ole Gunnar Solskjaer del Manchester United. Por su parte, Gareca fue el segundo con mejor sueldo de los clubes de Conmebol, solo superado por Tité de Brasil.

Bielsa en la mira de la federación Peruana.

El argentino Marcelo Bielsa se suma a la lista de candidatos a reemplazar a Ricardo Gareca como director técnico del seleccionado de de fútbol de Perú y trascendió que dirigentes de la Federación Peruana de fútbol (FPF) ya se comunicaron con el entrenador rosarino.

Según el programa Campeonísimo de la radio peruana PBO (Peruvian Broadcasting Office), Bielsa conversó con los directivos de la FPF, que hasta el momento no tuvieron una respuesta positiva ni negativa.

“Se ha hecho una conversación preliminar con Marcelo Bielsa. Es un candidato para dirigir a Perú. Fue una conversación que no tuvo respuesta positiva ni negativa, solo se conversó. La información es esa”, se mencionó en el programa radial.

Bielsa, DT del seleccionado argentino en el Mundial Corea-Japón 2002, tuvo un pasado exitoso al mando del seleccionado de Chile e incluso fue el artífice que de la “Roja” pueda contar con la denominada “generación dorada” que lo clasificó al Mundial Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y luego ganó la Copa América en dos ocasiones.

Actualmente, Bielsa no dirige ningún club, tras su salida del Leeds United en la pasada temporada de la Premier League, cuando fue despedido por los malos resultados, luego de haber ascendido con el equipo al máxima categoría del fútbol inglés.