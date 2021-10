La emoción de “Volver a estar juntos”, fiesta del día de las Madres en Roldán

Con un predio especialmente elegido del Paseo de la Estación por su frondosa arboleda repleto de familias, se desarrolló a pleno baile, canto y risas que colmaron de alegría el lugar, esta fiesta clásica de la ciudad, pero que tenía el condimento de volver a estar juntos, tanto que una vecina esperaba en el predio desde las 11 de la mañana con su reposera.







A ella la premiaron con un regalo que el Intendente acercó personalmente, como hizo con cada una de esas madres a las que saludó y atendió: conversando, interesándose por sus hijos, nietos y familias.

Para las vecinas “ese es el premio mayor”, como dice Mónica, “yo vengo todos los años, a veces a agradecerle por un trabajo brindado a un familiar en las fábricas que gestiona para que vengan a instalarse en Roldán, a veces para pedirle que me arregle la calle, él siempre me escucha y charla conmigo, pero lo más importante es que cumple!, hace unos años me gané una bicicleta y todavía llevo a mis hijos al colegio con ella, hoy espero ganarme un tele, para la pieza de los chicos”, “miralo ahora le pedimos que baile y ahí está bailando para nosotras”, dice riéndose y yéndose hacia el escenario para verlo de cerca.





El Intendente entre saludo y saludo a Mamás que lo van interpelando nos cuenta, “Estoy muy contento por la convocatoria, fue la más amplia de todas y esto tuvo que ver con el tiempo que la gente estuvo sin salir por las restricciones, cambiamos el espacio y elegimos hacerla bajo esta arboleda por dos razones obvias, la primera es que el SUM está siendo utilizado para la Campaña de Vacunación y la segunda es que en este espacio sobra el lugar para el distanciamiento.

Desde hace 60 días que todo nuestro equipo, está coordinando la organización de esto, un agradecimiento especial a los trabajadores del Obrador, al equipo de Cultura, al Gabinete y los Concejales, porque ahora a mí me toca ser la cara visible, pero involucra a mucha gente.

También un Gracias enorme a los comerciantes y particulares que como siempre nos acompañaron y apoyaron ya todas las mamás por venir, ellas se merecen todo”

La felicidad es ver que las familias han podido volver a encontrarse y pudimos brindarles esta fiesta tan merecida como lo es el día de la Madre: el ser más noble, reconocido y amado por todos”. Pedretti