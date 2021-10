La dura respuesta de Berni a Aníbal Fernández: “Fui claro? O le hago un dibujito?”

El conflicto mapuche en el Sur desató una interna dentro del oficialismo. Ante el pedido de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, para que el Ejecutivo envíe fuerzas federales para colaborar en la zona, el presidente Alberto Fernández respondió con una carta en la que aclaraba que “no es función del Gobierno Nacional reforzar el control en las rutas nacional o brindar mayor seguridad en la región”. En esa línea se manifestó su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien además rechazó que se califique como “terrorismo” a la que ocurre en la Patagonia argentina.

La reacción del Gobierno despertó las críticas de la oposición y también de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quien consideró que era obligación del Ejecutivo enviar tropas y no dudo en asegurar que lo que ocurre en la zona es terrorismo.

Ayer, Aníbal Fernández salió a cruzar a su par bonaerense y apuntó: “Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni”.

Por Twitter, el funcionario bonaerense le contestó con un filoso tuit. “Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero @FernandezAnibal. Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia”, comenzó.

Y continuó: “Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión”.

Al final, cerró con una frase que hace alusión al cruce entre Nik y el ministro del Gobierno nacional: “Fui claro? O le hago un dibujito?”.

LEE TAMBIÉN