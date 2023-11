La dura autocrítica de Heinze tras la derrota de Newell’s: “Soy muy malo siendo entrenador”

El DT se presentó a la conferencia de prensa después de caer por la mínima y dejó una llamativa frase que sorprendió a los periodistas presentes

NEWELL’S 0 – SARMIENTO 1

Heinze, golpeado por los insultos: “Lo entiendo pero es doloroso y triste”

“Es doloroso y triste. A la gente la entiendo porque yo estoy acá para darle la mayor alegría posible. Uno es de la casa y duele. Cuando llegué dije que iba a poner en juego todo esto y no me arrepiento absolutamente nada”, dijo en relación a su condición de ídolo como jugador, hoy cascoteada por los malos resultados con el buzo de DT.

“Es el momento más difícil y también el más triste en muchos años y es muy doloroso. Esta casa me dio mucho y yo también le di mucho. Estoy tranquilo por el trabajo y el esfuerzo, esa tranquilidad la voy a tener siempre, pero a nivel resultados está lo importante y ver a la gente así es feo y triste. Igual hay una cosa clara y acá el único responsable de esto soy yo”, agregó el Gringo.

En la conferencia de prensa posterior a la caída por 1-0 de su equipo en condición de local en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, “El Gringo” dejó sus sensaciones sobre la crisis futbolística que atraviesa la Lepra y explicó la única manera en la que piensa lograr afrontarla; adjetivándose como “mal entrenador” en el proceso. “Te digo que nos está pasando este momento, que es una realidad y no tengo otra forma yo de afrontarla porque es parte de mi vida. Yo estas también las pasé muchísimas veces pero yo salgo con trabajo, dedicación y esfuerzo”.

“Soy muy malo siendo entrenador pero de lo otro, soy muy bueno. En la que es el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, el dar todo por esta institución soy muy bueno. Después como entrenador soy muy malo“,

El Director Técnico debió retirarse con protección policial del Coloso.

Consultado sobre la posibilidad de renunciar, respondió: “Están las dos opciones, lo pensaré como siempre he hecho y siempre lo haré en relación a lo que es mejor para la institución. Voy a hablarlo con la gente que tenga que hablar y tomar lo mejor para Newell’s”.

No obstante, el técnico piensa por ahora en terminar el torneo en el puesto. “De mi parte sí –aseveró–; capaz después puede pasar algo pero. Pero yo siempre pienso que las cosas pueden mejorar, soy un convencido de eso, y soy una persona que me gusta vivir las cosas, hay momentos buenos y malos pero me gusta luchar”.

El funense Pablo Pérez

Sobre el partido perdido ante el Verde de Junín en el parque Independencia, Heinze analizó: “Futbolísticamente, en la mayoría del partido no hicimos lo que veníamos haciendo. También está el factor emocional. Habíamos entrado muy bien al partido y cuando perdimos dos pelotas seguidas empezó toda la confusión”.

Boca y Defensa es lo que se le viene a Newell’s. ¿Vas a seguir en el cargo? “Siempre pienso que las cosas pueden mejorar e ir para mejor, pero soy una persona que me gusta vivir las cosas, hay momentos buenos y malos. No me arrepiento de haber venido a Newell’s y siempre se puede salir de las situaciones adversas. Hay que tener esa fuerza y esa tranquilidad para salir adelante”.

El rendimiento de los futbolistas rojinegros en la derrota ante Sarmiento por la fecha 12 de la Copa de la Liga

Los once titulares este domingo ante el Verde. (Alan Monzón/Rosario3)

Lucas Hoyos: 4. Tuvo que sacar de cabeza un tiro contra su arco de Glavinovich y el otro disparo fue el gol de Sarmiento.

Augusto Schott: 3. Nunca fue la opción a Méndez, que Heinze pensó.

Gustavo Velázquez: 4. Su actitud es siempre valorable, pero la marea negativa los arrastra a todos.

Ian Glavinovich: 3. Casi hace un golazo en contra. Y después metió un patadas digno de roja.

Angelo Martino: 3. Lejos de sus mejores partidos. No generó demasiado esta vez.

Iván Gómez: 4. Otro que fue pura voluntad, pero no tuvo interlocutores.

Juan Sforza: 3. Errático, sin confianza. La gente le reprochó varias veces los innumerables pases atrás y lo despidió con silbidos.

Newell’s sufrió ante Sarmiento su tercera derrota seguida como local

Cristian Ferreira: 3. No tocó la pelota.

Francisco González: 4. El único que generó algo de peligro.

Guillermo May: Se contagio de Recalde en el primer tiempo. Salió demasiado lejos porque Newell’s no le generab. juego.

Ramiro Sordo: s/c. Se lesionó a los 10 minutos del primer tiempo.

Ingresaron

Guillermo Balzi: 3. Inexpresivo. Ocupó varias posiciones y en ninguno pesó.

Jorge Recalde: 3. Entró para jugar con May pero no tuvo ninguna chance.

Armando Méndez. 4. Dio lo que de él se espera en un contexto malo: garra y dinámica.

Pablo Pérez: s/c. Entró para sacar la cara por el equipo cuando no había plan B.

Lionel Vangioni: s/c. Ingresó en la misma ventana de Pablo Pérez para contagiar desde adentro. Fue pura voluntad.