La despedida de Riquelme: disfrutó en un partido repleto de leyendas

Rodeado de figuras históricas para el fútbol argentino, Juan Román Riquelme se despidió del deporte en una fiesta en La Bombonera que contó con un enfrentamiento entre leyendas de la Selección Argentina y Boca Juniors.

El espectáculo empezó a las 16:00 horas con las presentaciones de Onda Sabanera y Damas Gratis, y fue poco después de las 18:00 que se dio inicio al partido, tras nombrar uno por uno a los jugadores titulares. Llegado el turno del máximo ídolo de Boca Juniors, Román ingresó caminando con la parsimonia que lo caracteriza mientras los fuegos artificiales y la gente explotaban al unísono.

Como si no hubiera pasado un día desde aquel 3 a 1 con Lanús en mayo del 2014, cuando engañó a Izquierdoz y con un simple movimiento, sin tocar la pelota, le hizo un caño, sin la certeza de que iba a ser el último con la camiseta de Boca, el 10 volvió a pisar el césped de la Bombonera y enloqueció una vez más a los hinchas allí presentes.

Plagado de figuras, el partido tuvo destellos de Messi en el primer tiempo, contó con buenas acciones del “Chipi” Barijho y Clemente Rodríguez, dos ex futbolistas que se mostraron en buen estado, y también una participación activa de Ángel Di María, Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Leandro Paredes por el lado de la Selección Argentina. Con la presencia de algunos de los campeones del mundo en Qatar, el público realizó su homenaje al entonar el mítico “Muchachos” que marcó aquella hazaña.

En el entretiempo, el show de Trueno se apoderó del escenario y luego, a través de las pantallas, el club resumió en un breve pero emotivo video los momentos más importantes de la carrera de Riquelme.

El crack rosarino, @leomessi mientras la hinchada xeneize le pedía que se ponga la camiseta de Boca, descontó para el 4-2 en el inicio del complemento y, pocos minutos después, salió del campo de juego entre los aplausos y ovaciones del público.

“Es una sensación muy linda poder estar en el homenaje de él con lo que significa para el fútbol argentino y para Boca, poder estar en la Bombonera otra vez”, señaló Messi tras salir de la cancha.

El partido, que finalizó con un triunfo del equipo de Riquelme por 5 a 2, contó también con la presencia de futbolistas icónicos del club xeneize como Blas Giunta y Sergio “Manteca” Martínez, quien marcó el último gol del partido. Quizá llamó la atención la ausencia de Martín Palermo, aunque el entrenador previamente había explicado la dificultad de llegar a tiempo a La Bombonera tras dirigir el encuentro en el que Platense venció a Arsenal.

“Estamos con los tiempos muy justos. Son las 18:10 y aún no nos hemos ido, falta que terminen los chicos de bañarse y siempre hacemos la desconcentración en el hotel. Queda acompañarlos a todos y por los tiempos se sabía que iba a ser difícil para mí acompañar a Román en su despedida”, explicó el “Titán” al concretar el triunfo.

El emotivo discurso de Riquelme en La Bombonera, con un homenaje especial para Maradona

En su partido homenaje, Román le dedicó unas palabras a los entrenadores que marcaron su carrera, destacó haber tenido la posibilidad de jugar con Maradona y Messi y le agradeció a los hinchas.

El emotivo discurso de Riquelme en La Bombonera, con un homenaje especial para Maradona. (Foto: prensa Boca)

Juan Román Riquelme le puso el broche de oro a la película de su vida como futbolista. Este domingo, en una Bombonera repleta, el ídolo xeneize tuvo finalmente su partido Homenaje rodeado de grandes glorias del club con las que fue campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, y ex compañeros de la Selección Argentina, entre ellos, Lionel Messi.

En el cierre de la fiesta, el 10 tomó se paró en el centro de la cancha, tomó la palabra y comenzó diciendo que en 1996, cuando llegó a Boca, entró “en la película más linda que le puede pasar a una persona”. Luego mencionó a sus referentes cuando era chico, como el Beto Márcico, Maradona y el Manteca, con quienes terminó compartiendo la camiseta azul y oro.

Uno de los puntos más emotivos fue cuando le habló a cada uno de los tres entrenadores que lo marcaron a fuego durante su carrera, y que estuvieron presentes en la celebración: José Pekerman, Alfio “Coco” Basile y Carlos Bianchi, a quien “culpó” por hacerle creer a los hinchas que “ganar la Copa Libertadores es muy fácil”. “La culpa es suya. Que la gente nos tenga cariño es porque el señor nos enseñó a competir, a ser mejores. Solamente le tengo que decir gracias. Lo quiero mucho, me siento parte de su familia. Lo quiero”, señaló Román.

Otro momento especial ocurrió cuando Riquelme mencionó a Diego Maradona y @leomessi, los dos jugadores más importantes de la historia del fútbol, y a quienes tuvo de compañeros en Boca y la Selección, respectivamente.

“Pasaron muchas cosas y fui un afortunado. Me tocó jugar con el más grande que vi de chiquito, que fue Maradona”, manifestó. En ese instante, La Bombonera explotó y el ex capitán se puso una camiseta de Boca con el nombre de Diego en la espalda. Y continuó: “De chiquito fue lo más grande que vi. Después pasó el tiempo, me fui poniendo más viejo y tuve la suerte que jugué con alguien increíblemente grande (Lionel Messi). No sé si más grande que Maradona, pero son los dos más grandes que yo vi en mi vida. Es maravilloso tenerlo hoy acá. Sé, enano, que tenías que ir de vacaciones, le pido disculpas a tu familia que tuviste que quedarte unos días más. Agradecido porque me dijiste siempre que sí. Tener la suerte de tenerte acá es inolvidable. Espero que la hayas pasado bien. Te quiero mucho”.

Sin poder ocultar su emoción, Riquelme le dedicó el cierre de su discurso a los hinchas y le agradeció por todo el cariño que le brindan. “De chico soñaba ser futbolsta nada más. No puedo recibir tanto cariño de todos ustedes. El fútbol me dio demasiado. Mi papá me hizo bostero y sé que voy a morir bostero. Sólamente decirles gracias. Cada día que me levanto le pido a Dios que podamos seguir teniendo esta relación, este respeto. Sin ustedes no podría vivir. Los quiero mucho. Muchas gracias”, sentenció.