La culpa no es del chancho🐖

La #triquinosis se origina: en cerdos criados sin las condiciones higiénicas adecuadas, alimentados con basura o restos cárnicos crudos, en contacto con roedores y otras especies que tienen este parásito.Las personas se contagian de modo accidental, por la ingestión de carne o derivados crudos o mal cocidos, que contengan larvas del parásito vivo.Por eso, los frigoríficos o mataderos, sólo deben proveerse de criaderos habilitados y realizar el análisis de los animales faenados.www.assal.gov.ar/triquinosis

Triquinosis

¿En qué consiste?

Es una enfermedad producida por parásitos del género Trichinella que afecta a una amplia variedad de animales domésticos y silvestres y que puede transmitirse al hombre.

¿Cómo se produce?

La enfermedad se origina cuando los cerdos son criados sin las condiciones higiénicas adecuadas, en contacto con roedores o alimentados con basura y animales muertos. El parásito ingresa al cerdo cuando consume esos restos de carne o animales infectados, y luego pasa al hombre cuando consume productos y subproductos (crudos o insuficientemente cocidos) de cerdos contaminados y elaborados sin inspección veterinaria.

Revisten principal importancia los animales que son faenados en forma domiciliaria y los chacinados secos “caseros” que se elaboran a partir de los mismos.

Síntomas

Los síntomas pueden aparecer entre los cinco y 60 días posteriores al consumo del alimento contaminado, siendo los más frecuentes dolores musculares, edema (hinchazón) de los párpados y fiebre; también se puede desarrollar dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. En los casos leves, puede confundirse con un cuadro gripal.

¿Cuáles son los alimentos donde puede aparecer más frecuentemente?

Los alimentos asociados con la triquinosis son productos o subproductos provenientes de carne de cerdo cruda o mal cocida como por ejemplo: salamines, embutidos, chorizos, hamburguesas, cortes de carne.

Medidas de prevención

  La crianza de los cerdos debe ser en forma higiénica. No deben alimentarse con basura ni restos de carne crudos y se debe realizar el control de roedores, comadrejas, etc., que puedan ingresar a los corrales, así como también eliminar de los mismos los animales muertos.

  Si realizás una faena familiar de cerdos podés enviar la carne a analizar para asegurarte que no está contaminada con el parásito.

  Si tenés una carnicería, fabricá de chacinados o comercio, debés abastecerte de carne sólo de establecimientos habilitados.

  Comprá los productos cárnicos (y cualquier otro alimento) en lugares habilitados, y verificá su origen en el rótulo (etiqueta).

  Cociná completamente la carne antes de su consumo. No dejes nunca partes crudas.

VILLA CAÑAS: Una familia de Villa Cañás propietaria de un criadero de cerdos elaboró una pequeña producción de chacinados para consumo personal y terminó dando positivo en triquinosis. El hecho se conoció cuando una de las personas que consumió el alimento fue al Hospital Samco porque presentaba síntomas de la enfermedad, pero no retornó al control correspondiente. Esto alarmó a las autoridades, que se trasladaron hacia el establecimiento, donde un veterinario municipal analizó los chacinados. Según confirmó el intendente local, Noberto Gizzi, "la situación está controlada". Además, afirmó que el área de Seguridad Alimentaria decomisó los productos, que en su mayoría eran salamines, para que los incineren y luego los depositen en relleno sanitario de residuos urbanos que tiene el departamento de General López. En lo que respecta a los cerdos, se dio intervención al Senasa para que resuelva qué hacer, dado que los animales del criadero estaban destinados a frigoríficos de la región. Gizzi aseguró que no se puso en peligro la salud de la población, a pesar de que el productor había elaborado embutidos para otras personas pero no llegaron a ser retirados porque se encontraban en estacionamiento.

Las personas en Córdoba fueron atendidas por la ingesta de cerdo y sus derivados en mal estado.

Córdoba: confirman 13 casos de triquinosis

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó este martes por la tarde que se detectaron en las últimas horas 13 casos de triquinosis en la capital provincial. Todos los pacientes fueron atendidos en distintos centros de salud y continuaban con su tratamiento y asistencia de manera ambulatoria.

Se trata de una enfermedad zoonótica relacionada con la ingesta de cerdo y sus derivados en mal estado. De acuerdo a las entrevistas epidemiológicas realizadas, en estos casos se identificó el consumo de salame y chorizo, sin identificación de marca, de diferentes comercios de la ciudad.

Por el momento, no se pudo establecer el origen del alimento y las investigaciones están a cargo de la División de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, y Calidad Alimentaria de la Municipalidad de Córdoba.

La cartera sanitaria informó que, inicialmente, los síntomas pueden confundirse con Gripe o Covid 19, con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos, en tanto que pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Las autoridades piden no consumir carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración, verificar la etiqueta de los productos y no consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados.