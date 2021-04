La crítica de José María Listorti a Pampita: “Hiciste un baby shower para 40 personas”

Muchas figuras del mundo del espectáculo manifestaron su descontento con las nuevas medidas impuestas por el Gobierno nacional para evitar la propagación del contagio en el marco de la segunda ola de coronavirus en el país.

“Apartir del lunes 19, las clases quedarán suspendidas de manera temporal y los docentes deberán retornar al método de enseñanza virtual. La medida quedará vigente hasta el viernes 30 de abril”. Fue una de las medidas que anunció el Presidente de la Nación que más impactó, por la contradicción con los mismos integrantes del gobiernos, quienes horas antes afirmaban lo contrario.

Una de las que salió a criticar la decisión con varios posteos en su cuenta oficial de Twitter fue Pampita quien enojada se volcó a las redes para realizar su descargo.

¡La educación es un tema crítico en una emergencia! Los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social”, escribió en un inicio.

Luego continuó: “¡Al menos 450 mil vacunas fueron destinadas para los docentes! ¿Y suspenden las clases presenciales?”, dijo a continuación.

Y cerró: “¡Alumnos de primaria podrían perder hasta el 70 por ciento del aprendizaje! ¡Las clases virtuales producen un deterioro en la salud física y emocional de los estudiantes!”.

Pampita fue una de las que rápidamente se expresó con fuertes frases y pidió por la continuidad de las clases presenciales, alegando el buen criterio y la justicia social.

Ante este descargo, José María Listorti, opinó sobre las palabras de la conductora y le reprocho su accionar días atras cuando celebró el baby shower de la pequeña niña que espera junto a Roberto García Moritán a la que asistieron más de 40 personas, en un lugar cerrado y sin barbijos ni distanciamiento.

“A Pampita la quiero mucho, la aprecio un montón y la admiro. Entiendo que esté en contra de que se cierren las clases, pero venís a hacer un baby shower con 40 personas en tu casa. O sea, tené un poquito de criterio en la vida. Si hacés un baby shower para 40 personas en tu casa y no querés que corten… digo, seamos un poco responsables. El baby shower puede esperar. No es fundamental, no es esencial y también es un foco de contagio”, sentenció el conductor de “Hay que ver”.

Y terminó diciendo: “No voy a nombrar a nadie, pero hubo un casamiento de un chico de producción y le dije ‘disculpame, mirá no voy a ir. Yo te quiero mucho, casate, pero no voy porque no tiene sentido’. Yo no fui a ningún lado”.