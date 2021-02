La cocinera del programa de Florencia Peña internada con Covid-19 y embarazada

La chef Karina Gao está internada desde hace cinco días tras haber contraído coronavirus y desarrollado una neumonía bilateral.

La cocinera del programa de Flor de Equipo está embarazada de su tercer hijo y eso es lo que más preocupa, siendo que su estado empeora cada vez más. Tal es así que los médicos decidieron inducirla al coma.

Karina Gao internada con Covid-19 y embarazada: “Me van a inducir al coma y no sé cuándo voy a despertar”

“Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa que me acompañó durante cinco años. Les voy a pedir un último favor, recen por mi. Me van a inducir al coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo voy a despertar. Por favor recen“, expresó en Instagram junto a una foto desde su cama en terapia intensiva.

Anteriormente había relatado lo mal que la venía pasando: “Empecé a no saturar bien y me costó respirar mucho. La fiebre seguía persistiendo fuerte. Tuve mucho miedo ayer, sinceramente pensé de todo. Pasé la noche como pude”.