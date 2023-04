La China Suárez se sinceró sobre Rusherking tras su separación: “Sigo muy enamorada”

CHINA SUAREZ Y RUSHERKING | INSTAGRAM

A pesar de haber confirmado su separación de Rusherking, Eugenia China Suárez se sinceró sobre sus sentimientos y aseguró que sigue enamorada del referente del trap argentino.

Si bien los rumores de separación que rondaban a la pareja eran muy fuertes, muchos descreyeron que la ruptura pudiera ser “definitiva” y recordaron las palabras de La China sobre Rusherking en el programa de Fernando Dente en América. Ante este marco, una seguidora le comentó a la actriz y cantante de 31 años: “No entiendo, te vi con Fer Dente y estabas súper enamorada”.

Lejos de pasar por alto el comentario, La China Suárez fue sincera sobre sus sentimientos: “Sigo muy enamorada”.

La China Suárez en el programa de Fernando Dente

El 23 de marzo, Eugenia China Suárez estuvo de visita en el programa de Fernando Dente en América, y allí contó cómo comenzó su relación con Rusherking. Pero la nota de color la puso al revelar qué le pasó la primera vez que durmieron juntos.

“Tenemos dos amigos en común, pero a Tomi no lo conocía personalmente, y cuando lo vi (en la fiesta Bresh), me gustó su actitud. Estaba con una capucha verde y estaba en un costadito, como misterioso. A mí, me suelen gustar esas personalidades, como el misterioso porque no era el alma de la fiesta o estaba borracho, estaba como ahí tranquilito y me pareció súper lindo”, comenzó diciendo Eugenia.

Luego, la China diferenció esta relación de las anteriores: “Fue todo muy lento. Fue muy distinto a todo lo que yo venía haciendo en mi vida, fue como esas relaciones antiguas, como muy despacito. Esa noche cada uno se fue a su casa, no fue como esa cosa como de ahora que se van juntos. Yo no soy tradicional y con él fue una cosa…”, indicó con los ojos brillosos.

Acto seguido, recordó qué le pasó la primera vez que durmió con el cantante: “Me acuerdo que después de un tiempo, la primera vez que dormí con él, fue algo que no me había pasado nunca. Yo soy bastante… no fóbica, pero no me gusta dormir enroscados. Si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago. Está bien que soy pisciana e intensa, pero me pasó que me abrazó y por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’, esa fue la sensación que tuve”, señaló con una sonrisa.

“Yo no quería saber nada con enamorarme, y él tampoco. Me decía que ya se había curado de su relación anterior… Pero pasó y no nos podíamos hacer los boludos”, concluyó.

¿Se separaron La China Suárez y Rusherking?

Eugenia China Suárez confirmó el viernes por la madrugada su separación de Rusherking con una triste publicación en la red donde habló de la relación por la que apostaba y no funcionó.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste”, comienza la publicación que la China Suárez realizó en su cuenta de Instagram. Y continúa: “Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible”. Por último, reflexiona: “Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.

¿Qué pasó entre La China Suárez y Rusherking?

Los rumores de la separación de la China Suárez y Rusherking comenzaron a crecer después de que dejaran de mostrarse juntos en las redes sociales.

Aunque ambos quisieron desmentirlo, hay muchos indicios que siempre terminan en el mismo camino. Uno de los principales detalles es que, Thomas Tobar, más conocido como Rusherking, publicó frases muy polémicas en un momento muy delicado. “Acaso no tenemos espacio para cometer errores?”, fue una de las publicaciones que realizó en Twitter. Luego, dijo: “Tú juegas con uno y después pasas al siguiente”.

En Socios del Espectáculo (El Trece) habían dado por hecho que la pareja estaba pasando por una crisis luego de una fuerte discusión, justo antes del show del cantante.

¿Por qué se separaron La China Suárez y Rusherking?

Antes de la publicación de Rusherking, La China Suárez recurrió a Instagram para confirmar, tras varios días de rumores, que estaban separados.

