La Casa Rosada negó que exista un vínculo electoral entre Massa y Milei: “Es un disparate”

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, salió a desmentir las versiones que hablaban de negociaciones de listas entre los precandidatos presidenciales de La Libertad Avanza, Javier Milei, y de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el armado electoral del dirigente liberal.

Cerruti dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada: “No hay ninguna necesidad de profundizar en algo que es un disparate”. Estos rumores aparecieron en medio de las acusaciones al referente de La Libertad Avanza de “venta de cargos”, que fueron desmentidas por el dirigente y que serán investigadas por la Justicia.

La vocera presidencial habló de su trayectoria en la política, dijo que milita en el peronismo desde 1983 y que “uno tiene que militar mucho y lograr apoyo de sus organizaciones cuando quiere proponer algo o proponerse como candidato”.

Cerruti consideró que las acusaciones a Milei “tienen que ver con eso de estar afuera de la democracia, de la política y de las mejores tradiciones republicanas, que es lo que representa él”.

Las versiones de presuntas negociaciones entre Javier Milei y Sergio Massa por las listas

Los rumores de supuestas gestiones entre Milei y Massa por el armado de listas indican que el dirigente liberal le habría cedido lugares en sus listas del conurbano bonaerense al ministro de Economía en vista a las elecciones municipales de Tigre, en las que su esposa, Malena Galmarini, competirá en PASO contra el actual jefe comunal, Julio Zamora, que va por un nuevo período.

El empresario Martín Urionagüena, a cargo del armado de las listas de La Libertad Avanza en Tigre, fue quien planteó la versión: “Dos días antes del cierre de listas,Malena Galmarini me pidió que la visite en su oficina de AySA. Estuvimos casi dos horas. Me dijo que debía hacer varios cambios en la lista de Milei. Yo no entendía nada. ¿Ella es precandidata a intendenta por el kirchnerismo y va a cambiar la lista de Milei?”.

Las frases más destacadas de Gabriela Cerruti en conferencia de prensa

"Eduardo 'Wado' de Pedro es un ser demasiado luminoso como para ser la sombra de nadie".

"Horacio Rodríguez Larreta que tiene bastante con su rival en la interna de la coalición opositora, Patricia Bullrich, como poder dedicarse a otros temas".

"No pensamos la política en forma de fotos, pensamos que el domingo será un día histórico, un 9 de Julio por el acto de inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, un hecho de trascendencia enorme".

Viviana Canosa quiso transmitirle el tema a Milei este martes 4 de julio. “Él decía que venía a terminar con la casta”, inició con tono dramático y música al tono su editorial de +Viviana (LN+). “Estaríamos votando al Gobierno, si votamos a Milei”, agregó.

Acto seguido, la conductora difundió una conversación con el economista. Primero puso un audio en el que le comentaba su preocupación al candidato presidencial. “Javi, querido, ¿cómo estás? Contame, Javi, decime que es mentira lo que dicen de Massa, que estás armando las listas con él; voy a llorar. Un beso, te quiero”, decía Canosa.

La respuesta de Milei terminó siendo algo anticlimática: “Hola, ¿cómo estás? Mirá, el tema es el siguiente… pará que estoy comiendo algo, pará que después te llamo“, replicó el economista, que al parecer estaba masticando durante el intercambio.

Canosa luego mostró los mensajes de WhatAapp que le envió más tarde el candidato. “Para el siniestro vale todo… Estamos frente a la campaña más sucia de la historia. Y eso te lo avisé cuando arranqué para diputado”, rezaban los textos de Milei.

“No puedo no decir esto, yo tengo que preguntarle a Milei y a su gente si ellos están negociando con Sergio Massa. Massa es mi límite”, reprochó la conductora al seguir con su editorial.Luego replicó las denuncias de Blumberg y las respuestas en Twitter del líder de La Libertad Avanza.

“Lo que a mí más me extraña es que Milei no niega lo de Massa. Ponele que esta sea una operación contra Milei, pero ¿lo de Massa no es cierto? Nadie dijo ‘es mentira lo de Massa’. Nadie lo dijo. Nadie lo dice. Yo quiero que Milei salga a decir que es mentira lo de Massa. Pero ni Kikuchi sale a decirlo . “Es algo muy grave, porque Massa es la casta“, concluyó Canosa.