Insisten en que las restricciones cambiarias se desarmarán “cuando sea seguro”.

El Gobierno condiciona la salida del cepo a un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y analiza levantarlo a fin de año. El Ejecutivo sostiene que solo liberará las restricciones sobre el tipo de cambio si refuerza las reservas del Banco Central con un respaldo que evite una desestabilización.

La Casa Rosada condiciona la salida del cepo a un nuevo préstamo del FMI y analiza levantarlo a fin de año. (Foto: Presidencia).

“Vamos a liberar el cepo cuando sea seguro para la gente. Lo podemos hacer ahora, como dicen bastantes analistas, pero no nos queremos llevar puestos a 47 millones de argentinos. Lo ideal sería hacerlo antes de 2025 con un colchón estable”, expresó un funcionario.

La Casa Rosada sostiene que el número que se necesita para reforzar las reservas del Banco Central es de al menos US$10.000 millones. Esta cifra va en línea con lo que se busca destrabar en un nuevo acuerdo con el FMI y otros organismos internacionales como el Banco Mundial, que se comprometió con US$2000 millones.

En Balcarce 50 aseguran que no devaluarán en el corto plazo y cuestionan al campo por no liquidar divisas. “Deberían haber liquidado hace un mes y no les vamos a dar ningún incentivo para que lo hagan”, manifestaron a este medio desde el oficialismo.

En el Ministerio de Economía, en tanto, sostienen que intentarán fijar un marco de condiciones favorables para impulsar la salida del cepo, pero evitan dar una fecha precisa para la eliminación de las restricciones cambiarias.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en la conferencia de prensa de viernes pasado (Foto: captura TN).

En el Gobierno reconocen también que la conferencia del viernes del ministro de Economía, Luis Caputo, provocó turbulencias en el mercado y que intensificó la suba del dólar blue -que cerró $1430 este martes- y de las cotizaciones financieras.

Un sector del oficialismo lo definió como una “desinteligencia” fijar el anuncio un viernes a la tarde para comunicar la próxima fase del plan para la política monetaria y consideró que la causa fue la fuerza que tomó el rumor sobre que se iban a dar mayores precisiones la salida del cepo.

“Se generó una expectativa que no se vio plasmada en la conferencia. Era un anuncio que ya estaba previsto antes de la salida de la Ley Bases y no pudieron escaparle”, admitió un funcionario en diálogo con TN.

En la Casa Rosada esperan además que no haya superávit este mes y aseguran, además, que van a avanzar con el saneamiento integral del Banco Central previo a la salida del cepo.

El expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger podría ser nombrado la semana que viene (Foto: NA / Juan Vargas).

Sturzenegger, más cerca de desembarcar en la Rosada

El Ejecutivo prepara también el nombramiento del expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger como ministro de Modernización para avanzar en la reforma del Estado y en la desregulación de la economía.

Según pudo saber TN, su designación podría atrasarse hasta la semana que viene, que se espera que salga el decreto 50, que contiene la reestructuración de jefatura de Gabinete junto con las dependencias finales del autor del DNU 70/2023.

Tendrá a cargo las secretarías de Simplificación del Estado y Transformación del Estado y de la Función Pública junto con competencias del área de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Debutará en el gabinete con el envío de una ley que elimina más de cien regulaciones al Congreso y que internamente denominan “Ley Hojarasca”. Trabaja también sobre la Ley Anticasta que anunció Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.