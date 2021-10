La cartera de educación provincial informó que no pagará el aumento a los docentes que no aceptaron y descontará días de paro

La provincia a través del Ministro Pusineri calificó de “medida desproporcionada” al paro de Amsafé que rechazó una oferta de 52% anual.

El ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, aseguró este jueves que el paro decretado por Amsafé es una “medida desproporcionada”, dijo que no pagarán el aumento adicional de 17% a los maestros de ese gremio hasta que acepten la propuesta y adelantó que descontarán los días de paro.

“La propuesta supera cualquier otra oferta salarial que se haya hecho en el orden nacional y provincial en Argentina”, defendió Pusineri.

El ministro dijo que “resulta contradictorio” que la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) aprobó a nivel nacional una mejora del 45% pero no avala una mejora superior (del 52% anualizado) en Santa Fe y apuntó a las internas en el gremio docente provincial.

“En el caso de Amsafé estamos atravesados por una situación de política interna en la que determinado sector (por la dirigencia de Rosario) habitualmente no acepta ninguna propuesta, sea del 50, 60, 70, 80 o del 90 por ciento”, afirmó.

El funcionario de la gestión de Omar Perotti recalcó que la propuesta salarial “es la mejor” posible y “la vamos a ratificar y por supuesto que vamos a seguir dialogando pero no tenemos posibilidad de mover la propuesta”.

Pusineri señaló que el gobienro logró la “aceptación de los otros gremios” estatales e incluso de los maestros privados de Sadop. “Los gremios que aceptan la propuesta van a cobrar el aumento y los que no aceptan no lo van a cobrar hasta que se producza la aceptación, o en todo caso no aceptarlo de manera indefinida”, analizó.

“Tenemos la idea de seguir conversando pero la voluntad nuestra es mantenernos en la propuesta que hicimos”, resumió y agregó que descontarán los días de paro.

Un 17% que se suma al 35% y llega al 52%

Amsafé definió este miércoles en asamblea provincial rechazar la oferta salarial de la provincia y anunció un plan de lucha que comprende un paro de 24 horas para la semana próxima y otro de 48 para la siguiente.

En Rosario ganó el “no” mientras que en Santa Fe se había impuesto la aceptación de la propuesta. A nivel provincial, la diferencia en la votación fue por tres mil votos (16 mil a 13 mil)

El incremento salarial del 17 por ciento sería en tres partes, a abonar de la siguiente forma: 10 por ciento en octubre; 5 por ciento en diciembre y dos por ciento en enero.

Se calcula sobre los valores salariales de febrero de este año. De esa manera, con el 35 por ciento que ya se les había otorgado a los docentes en el primer acuerdo paritario se estaría llegando a un incremento del 52 por ciento anual.