“La caja negra del Polo Obrero”: la Justicia investiga el destino de $247 millones del Potenciar Trabajo

Entre 2020 y 2023, la Asociación Civil Polo Obrero y El Replandor Limitado (vinculada al PO) recibieron del exMinisterio de Desarrollo Social $360 millones en el marco del programa Potenciar Trabajo. Ambas organizaciones eran unidades de gestión por lo que el Estado las financiaba para que asistan a los beneficiarios del programa con la compra de herramientas, elementos de trabajo y vestimenta, entre otros elementos

Toda esa plata luego debía rendirse ante la cartera de Desarrollo Social, pero las actuales autoridades del Ministerio de Capital Humano le informaron al juez federal Sebastián Casanello que solo se presentaron facturas de rendición por un total de $113 millones, por lo que se desconoce hasta el momento cómo se utilizaron los restantes $247 millones que recibieron ambas organizaciones.

“En los registros de Capital Humano no están las rendiciones por esas $247 millones, le volvimos a pedir al Ministerio que reafirme esa información, pero sería extraño que ahora respondan otra cosa”, le dijo a TN una persona con acceso al caso.

La caja negra del Polo Obrero: la Justicia investiga el uso de $247 millones del Potenciar Trabajo sin rendición. (Foto: Polo Obrero)

La maniobra del Polo Obrero a través de la que desviaron $25 millones a dos empresas que hacían facturas truchas

La Justicia investiga a Eduardo Belliboni y a otros 22 dirigentes de organizaciones sociales por supuesta defraudación al Estado Nacional a través del programa Potenciar Trabajo. Los investigadores creen que el Polo Obrero desvió hacia dos empresas que luego hacían facturas truchas parte de esos fondos para darle al dinero un destino -hasta el momento- desconocido.

TN pudo saber que de los $113 millones que el Polo Obrero y El Replandor Limitado sí rindieron ante Desarrollo Social, unos $25 millones fueron a la imprenta Rumbos SRL y la firma Coxtex S.A, que para la Justicia hacían facturas truchas para simular gastos. La primera empresa es aportante del Polo Obrero por lo que la Justicia entiende que la plata que se desviaba a esa firma luego volvía en concepto de aporte institucional a las propias cuentas de la organización. Y la segunda compañía integra un listado de la AFIP de empresas que se dedican a hacer facturas apócrifas.

De los $25 millones, $19.000.000 fueron a la imprenta Rumbos SRL y unos $5,9 millones a Coxtex S.A. ¿Por qué los investigadores están tan seguros de que ambas firmas hicieron recibos truchos? En los allanamientos se encontraron algunos datos curiosos.

A modo de ejemplo, la imprenta Rumbos emitió un mismo día, 25 facturas, todas por el mismo monto aunque se facturaban diferentes conceptos como impresión de papel, kits de seguridad y hasta “transporte de mercadería”, algo que no consta entre las actividades que supuestamente realiza esta firma. La imprenta en cuestión fue fundada en 2017 por Christian “El Colo” Rath, un exdirigente del partido que murió tiempo atrás, yRoberto Adrián Albornoz, que fue citado a indagatoria para el próximo 25 de junio.

La Justicia avanza sobre el Polo Obrero e investiga si se emitieron facturas truchas para disimular gastos. (Foto: Captura TN).

Las pruebas que encontró la Justicia: 25 facturas en un día, por igual monto aunque distinto concepto

Además, todos los montos de dinero facturados eran “redondos”, algo extraño si se tiene en cuenta que el IVA suele hacer que el número final a cobrar sea impar. “Cómo puede costar lo mismo la impresión de papel que un kit de seguridad”, se preguntaba una fuente del caso.

La imprenta Rumbos tiene sede en la calle Palestina 542, en Almagro. En el allanamiento, quien abrió la puerta era un joven, que este medio pudo saber que se trataba del hijo del legislador porteño de izquierda Marcelo Ramal. “Era un PH en donde no parecía funcionar una imprenta”, dijo una fuente.

Ahora la Justicia intenta determinar cuál fue el destino final del dinero al que el Polo Obrero desvío a estas dos empresas. Creen que parte de los $5 millones que se le facturaron a Coxtex luego se enviaron a otras firmas más pequeñas vinculadas al PO. “Estamos haciendo el seguimiento de la plata”, confían.

Quien firmaba los convenios entre el PO y el ex Ministerio de Desarrollo Social era Eduardo Belliboni, y por eso se tendrá que presentar ante la Justicia el 25 de junio, junto con María Isolda Dotti (la dirigenta a la que le encontraron US$54 mil en su casa), Iván Ortiz y el propio Albornoz.

“Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, expresó Casanello en el escrito con el que convocó las indagatorias.

Para el Juez, estas maniobras de defraudación al Estado luego se vieron complementadas con más aprietes, extorsiones y amenazas por parte de los dirigentes piqueteros hacia beneficiarios. “En una primera línea se encuentra la malversación y en una segunda la plata que se generó a través de las extorsiones”, explican. Esta última sea tal vez la más aberrante, ya que a través de las pruebas que se recopilaron en el caso se comprobó que a los titulares del Potenciar Trabajo se les pedía entre $2000 y $3000, eran obligados a ir a las marchas y, si no lo hacían, no podían pasar a retirar los bolsones de comida e incluso quienes no asistieran esas movilizaciones hasta debían abonar $10.000 en multas.

La respuesta de Eduardo Belliboni

-¿Es cierto que el Polo Obrero solo rendió $113 millones de los $360 millones que recibió en el marco del Potenciar Trabajo?

-Es totalmente falso, hemos rendido más del 90%. Está todo rendido. Sino es así no entiendo por qué no están enjuiciados los funcionarios anteriores. No se entiende cómo nos permitieron violar la ley en Desarrollo Social. En general los convenios eran para abastecer de ropa y ropa de trabajo a los beneficiarios, zapatos para las cuadrillas de trabajo en los barrios. También se construyeron sedes para el funcionamiento de comedores y hasta atención de primera infancia.

-¿El Polo Obrero contrató servicios a Rumbos y Coxtex por $25 millones?

-Es cierto que les compramos cosas. Hay una sola factura a esa empresa Coxtex que fue presentada a Desarrollo Social y aprobada. Nosotros ahora nos enteramos que era una empresa trucha. Nunca jamás nos informaron que era una factura trucha. A las dos empresas le compramos cosas, puedo mostrar la factura y las cosas que compré.

-¿Rumbos está vinculada al Polo Obrero?

-Está vinculada al Partido Obrero, pero legalmente no hay ninguna conexión.

-¿Rumbos hizo aportes de dinero al Polo Obrero?

-No, jamás recibimos ningún aporte. No tenemos aportantes externos.