La bomba de Luciana Salazar tras el duro golpe al oficialismo en las PASO 2021

Luciana Salazar volvió a tirar un bombazo político. La participante de Showmatch habló de “reproches” y pedidos de “renuncia” en la interna del Frente de Todos tras la dura derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O.) que se desarrollan en todo el país este 12 de septiembre.

“Reproches y mandaron a que todos presenten la renuncia. Caos en el FDT en este momento”, escribió Lulipop en su cuenta de Twitter, minutos después de conocerse que la alianza opositora, Juntos por el Cambio, lograba imponerse hoy en casi todos los distritos, incluso en la populosa provincia de Buenos Aires, en PASO que definen las candidaturas para las legislativas de noviembre.

Luego, en otro tuit, agregó: “Peleas entre el jefe de Gabinete, (Juan Pablo) Biondi y el Ministro (Eduardo) Wado de Pedro sobre quién informo mal los números“, informó Luciana.

Qué dijo Alberto Fernández tras la derrota del Frente de Todos en las PASO 2021

El presidente Alberto Fernández admitió hoy la derrota electoral, y se la atribuyó a “errores” que cometió el Gobierno y a “demandas que no ha satisfecho” en la sociedad.

Junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el escenario, además de los precandidatos bonaerenses del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, además de sus pares de la Ciudad Leandro Santoro y Gisela Marziotta, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque del oficialismo en la Cámara Baja, Máximo Kirchner, Fernández expresó: “Evidentemente, algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe”

En ese marco, el Presidente consideró a las PASO como una “enorme encuesta”, y agregó: “Para nosotros son un dato que vamos a considerar. Hemos hecho un enorme esfuerzo en este tiempo. Todos los que estamos aquí escuchamos con respeto y mucha atención”, enfatizó Fernández, y agregó: “De los errores aprendemos”.

En otro tramo de su discurso, el Presidente puntualizó: “Todos los que estamos aquí sólo queremos la felicidad de nuestro pueblo. Evidentemente lo hecho no ha sido suficiente. No nos han acompañado del modo en que hubiéramos querido que nos acompañen“. “A partir de mañana vamos a trabajar para que en noviembre los argentinos nos acompañen. Seguimos convencidos de que estamos frente a dos modelos de país: un modelo que a todos incluye y un modelo que a millones deja al costado”, subrayó.

“La campaña acaba de empezar y en noviembre tenemos que ganarla, porque tenemos un compromiso con la Argentina. El país necesita no volver atrás, lo que más necesitamos es avanzar”, enfatizó. “Les pido que nos pongamos un sólo objetivo de acá a noviembre: cumplir esta palabra de que vamos a escuchar, corregir lo que se ha hecho mal y hacer lo que no se haya hecho”. Y destacó: “Tengo por delante dos años de gobierno, no voy a bajar los brazos. Necesito la ayuda de cada argentino. Les pido humildemente que me ayuden”. “Felicito a los que han tenido mejores resultados que nosotros. Vamos para adelante que en noviembre vamos a dar vuelta esta historia”, concluyó.

Escrutados algo más del 80% de los votos, una firme tendencia mostraba datos contundentes, entre los más salientes, el retroceso de los respaldos al oficialismo que encabeza el presidente Alberto Fernández. También la irrupción notoria de un economista antisistema y el regreso al escenario político de la Unión Cívica Radical (UCR), legendario partido liderado por Raúl Alfonsín en el regreso del país a la democracia en 1983.

María Eugenia Vidal sobresalía con una cómoda ventaja en la capital (más del 48%), un reducto donde gobierna ininterrumpidamente Juntos por el Cambio desde 2007, cuando Mauricio Macri (presidente entre 2015-2019) creó el PRO. Los votos dijeron “basta al atropello y al abuso” y es por eso que “7 de cada 10 porteños eligió un camino distinto” al del oficialismo nacional, disparó Vidal.

Pero la oposición también sorprendía con un mayor caudal de votos para sus postulantes a legisladores que el oficialismo en la Provincia de Buenos Aires, con algo más del 38% por encima del 32% del peronismo, que es gobierno en ese distrito electoral clave y suele estar bajo su control.

Juntos también era superior en casi todas las provincias, como Córdoba (centro oeste), Santa Fe (centro), La Pampa (centro) e, incluso, en Santa Cruz (sur), de donde surgió el movimiento kirchnerista de los otrora presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, actualmente vicepresidente.

La sorprendente elección del histriónico economista antisistema Javier Milei, sorprendía y aterraba a la clase política profesional, pues cosechaba un 13% en la capital y se consolidaba como tercera fuerza en esa circunscripción.

La pandemia, la demora con las vacunas, una economía desguazada, con más de un 40% de inflación anual y más de 40% de pobres en el país, fue demasiado viento en contra para el oficialismo, que en su campaña careció de propuestas y de una comunicación acertada.

Si bien las PASO definen los candidatos a bancas en la Cámara de Diputados y el Senado -elección que se llevará a cabo el 14 de noviembre-, actuaron al mismo tiempo hoy como un plebiscito a la administración de Fernández y el resultado fue un claro rechazo a lo actuado.