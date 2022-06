La ANMAT le respondió a Esteban Bullrich sobre el reclamo de una droga para tratar la ELA

Esteban Bullrich con Viviana Canosa | TWITTER

Luego de que el ex senado realizara un pedido, a través de las redes sociales, para que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médicahabilitara un medicamento para tratar la esclerosis lateral amiotrófica ELA, el organismo emitió un comunicado y se despegó de las acusaciones.

El exministro de Educación develó en abril del 2021 que padecía la enfermedad que ataca las neuronas motoras y causa debilidad, rigidez y atrofia. Como cabeza de la fundación que lleva su nombre y en nombre de los “3000 pacientes argentinos” que fueron diagnosticados, Bullrich cuestionó esta semana a la ANMAT por la habilitación de una droga AMX-0035 para paliar la dolencia.

Sin embargo, desde el organismo emitieron un comunicado donde se deslindaban de las responsabilidades. “Esta administración nacional comunica que hasta el momento ningún laboratorio ha presentado formalmente para su evaluación la documentación correspondiente al producto El producto mencionado fue autorizado recientemente por la agencia Health Canada bajo condiciones especiales para el tratamiento de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)”, justificaron.

Bullrich había apuntado directamente contra la administración nacional por la droga conocida como Albrioza y alfanuméricamente conocida como AMX-0035. “Los enfermos de ELA no tenemos el tiempo para esperar tanta burocracia. Los laboratorios argentinos tienen todo listo para poder producir esta medicación acá y ayudarnos a tener más tiempo para nuestros seres queridos”, escribió en redes sociales.

El senador, que dejó su banca por el avance de la enfermedad en diciembre del 2021, volvió a referirse este martes al tema. “He recibido infinidad de mensajes aclarándome que puedo acceder a la droga aprobada en Canadá vía uso compasivo. Agradeciendo la preocupación, aclaro que mi reclamo no es por mí sino por los 3000 pacientes argentinos a quienes el trámite se les hace muy costoso y engorroso”, escribió en Twitter.

Y agregó: “La única forma de evitar esto es que la ANMAT siga los pasos de la organización canadiense”.

Sin embargo, la ANMAT apuntó a los laboratorios que no presentaron la evaluación para posteriormente aprobar el medicamento. “Al igual que sucede en otras agencias del mundo, la presentación de información para este tipo de casos puede realizarse ante la Anmat en el marco de la normativa establecida para registros especiales. Esto permite un proceso de evaluación y registro dinámico y abreviado. Actualmente, se encuentran registrados en el país 34 medicamentos para diversas patologías bajo esta figura”, agregaron.

Qué es el AMX-0035 y cómo funciona

El fármacoAlbrioza, también conocido como AMX-0035 es una terapia combinada oral de dosis fija que puede reducir la muerte de células neuronales como terapia independiente o cuando se agrega a tratamientos existentes, según detallan desde la farmacéutica Amylyx en su sitio oficial. La fase 3 se encuentra en curso.

En un ensayo clínico publicado en el New England Journal of Medicine, Muscle & Nerve y en el Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, se especificó que “redujo significativamente la progresión de la enfermedad y la pérdida del deterioro funcional en personas que viven con ELA”.

Además, agregaron que generó “un beneficio estadísticamente significativo y clínicamente significativo” en los resultados funcionales de las personas que padecen la enfermedad.