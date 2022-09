La agrupación inclusiva “Amigos por Siempre” festeja La Primavera

María de los Ángeles Cozzio contó en charla con Funes Hoy, “desde el año 2006 que ingresé a trabajar en el Vivero Inclusivo Municipal, a pesar de que siempre en mi vida estuve rodeada de niños en situación de discapacidad por el hecho de dar clases particulares a alumnos con retrasos madurativos o problemáticas en la atención, así que no me era un área desconocida.

Cuando me ofrecen el puesto en el vivero empecé a interiorizarme y asesorarme para ese trabajo. Fundamentalmente empecé a escucharlos atentamente, por eso afirmo que Amigos por Siempre es el eco de sus voces que expresaban las necesidades, inquietudes, lo que sentían y sus propuestas.





Así comenzamos en el 2016 a realizar los encuentros del Grupo. Sola no podía entonces empiezo a golpear puertas y siento que se van abriendo no sólo de particulares, sino desde las Instituciones como el Centro de jubilados, los Clubes etc.







El 20 de julio de 2016 con 30 jóvenes coordiné el primer encuentro en el Club Funes, este año son alrededor de 150 miembros por lo cual desde el Country Club me pidieron que haga una lista para ordenar el ingreso por seguridad incluso para ellos en el festejo del Día de la Primavera ya qu comprometieron su asistencia 9 Instituciones entre Centros de Día, Hogares, algunos de Rosario, otros de Roldán.

Con el apoyo de personas que los valoran como trabajadores en la inclusión a esta comunidad de las personas que poseen capacidades diferentes, entre los que se encuentran, familiares, amigos, vecinos y comerciantes, que colaboraron como Huellas que acercará la participación de un Payaso, juegos, nosotros organizaremos un desfile de sombreros, el baile, con mucha expectativa de formar nuevos lazos y amistades, que es como logramos la integración tan ansiada.









Destacar que en este momento estamos con 8 talleres en curso que compartimos con el grupo: Zumba, Natación, Futbol, Futbol de Salón o Futsal, Huerta, Radio, Folclore y Artes plásticas y Lengua de Señas, ellos piden actividades y yo las gestiono para que sean posibles.









Ellos responden con mucho esfuerzo y dedicación así es que en Natación salió segundo con medalla de Plata Damián Vázquez y primero con medalla de Oro Damián Troncoso.

En cuanto al futbol, en las Olimpíadas Especiales de Argentina el equipo de Amigos por Siempre obtuvo la medalla de oro en las Olimpiadas Especiales de Argentina y ahora fueron seleccionados para las Nacionales que se juegan en Tucumán, ya habían salido Campeones en 2019, viajaron a San Luis y trajeron las preseas de oro Y de Bronce. No conseguíamos pasajes para viajar, pero gracias al Gobierno de Funes y su Gestión nos los otorgaron y viajarán el Profesor y siete jugadores para para disputar el campeonato.





En Fut Sal Damián Vázquez se va a Mendoza a Representar a Funes para el campeonato Nacional. Y ahora nos invitaron a sumarnos a la muestra de Atletismo el 1° de Octubre en el Estadio Municipal. Estos logros suben nuestras expectativas, las de todo el equipo, y las de ellos que sienten que pueden superarse y llegar cada vez más alto.

Cuando empecé tenía muchos temores, pero ellos me fueron empujando con sus peticiones cada vez más. Ahora voy por más, estoy muy cerca de obtener la Personería Jurídica, cundo la posea sueño con abrir un Centro de Día o un Hogar. María de los Ángeles Cozzio

Ha ido creciendo la aceptación e inclusión dentro de la sociedad en estos años, pero luchamos por una real integración dentro de nuestra Comunidad”.