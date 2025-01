La AFA sancionó a Deportivo Riestra por la inclusión de Spreen en un partido oficial

En la jornada del miércoles, el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió sancionar a Deportivo Riestra por la inclusión de Iván Raúl Buhajeruk, más conocido como Spreen, en el enfrentamiento ante Vélez que se disputó por la Fecha 22 de la Liga Profesional de Fútbol.

Foto: FotoBaires

De esta manera, mediante un comunicado, se dejó en claro que el club deberá abonar una multa equivalente a mil entradas generales, que serían alrededor de 20 millones de pesos, y se advirtió tanto a su técnico, Cristian ‘Ogro’ Fabbiani, como al streamer para evitar que estas cosas vuelvan a suceder.

Y, finalmente, se instó al Club Deportivo Riestra a realizar una “disculpa pública oficial en medios de comunicación de alcance nacional, a efectos de reparar el daño causado por la conducta reprochada”.







Al mismo tiempo, el club gerenciado por el abogado Víctor Stinfale está siendo investigado de oficio por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo del fiscal Juan Rozas, para averiguar si el minuto disputado por Spreen en el partido tiene como finalidad la captación de apostadores.

Vale recordar que todo esto se enmarca dentro del llamativo vínculo entre la institución y la empresa de bebidas energizantes. De hecho, en la previa de este suceso, Fabbiani comentó que “lo único que sé es que Iván (Spreen) vende latitas y a mí me paga la latita. Entonces, que venga” . Y, post partido ante Vélez, señaló que “sabíamos que esto iba a suceder porque era algo contractual que el chico tenía con el club. Durante la semana me comuniqué con Gustavo Quinteros (hoy ex técnico del Fortín), para explicarle que no era mi intención faltarles el respeto ni a ellos ni al fútbol. Quinteros entendió la situación. Sé que el cambio era perder una opción, pero trabajé para que no nos afectara”.

Por su parte, luego de que finalice el partido, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, manifestó que “fue una falta de respeto al fútbol y un mensaje equivocado para la sociedad. Hay jóvenes que sueñan con ser profesionales y se esfuerzan por llegar, y nosotros tenemos la responsabilidad de proteger esos valores”