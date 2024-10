La advertencia del DT de Venezuela antes del partido contra la Selección por Eliminatorias. Habló Scaloni: La vuelta de Messi.

El entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista analizó el partido contra la Albiceleste, donde enfrentará a muchos jugadores que dirigió, entre ellos a su ahijado Alexis Mac Allister. (Video: Canal_Televen/X) (Foto: AP).

La Selección argentina visitará a Venezuela este jueves a las 18 (hora de la Argentina), por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas. Este será, sin dudas, un partido especial para Fernando Batista, entrenador argentino de la Vinotinto que se enfrentará a sus compatriotas, a jugadores que dirigió en juveniles y a su ahijado, Alexis Mac Allister. A pesar de eso, el ‘Bocha’ advirtió: “Soy el primero que quiere ganarlo”.

“Lo que +tiene uno en la cabeza es hacer un gran partido y ganarlo, soy el primero que quiere ganarlo. No significa que que después que termina el partido mi pasaporte va a seguir siendo argentino, pero hoy quiero que gane Venezuela y y vamos a a preparar el partido para que las cosas salgan de la mejor manera posible”, advirtió Batista en charla con Teledeportes.

Fernando Batista llegó a Venezuela como ayudante de José Pekerman, a fines de 2021. Desde marzo del año pasado, tras la salida del extécnico de la Selección Argentina, quedó a cargo. FOTO: Instagram / @bochabatista

En ese sentido, el DT que dirigió al seleccionado juvenil albiceleste entre 2018 y 2021 aseguró que su equipo no se achicará ante el bicampeón de América: “Tenemos lo nuestro y tengo confianza en los muchachos y ganar en casa, que es donde estamos fuertes”.

Por su parte, el técnico de 54 años reveló que intentará “hacerle jugar un partido muy incómodo” a la Selección argentina y puntualizó en Lionel Messi: “Lógicamente desde la estrategia son jugadores a los que no les podés dar la ventaja. No solo pensar en Messi, si no que Messi a través de su juego genera cosas entonces tenés que estar atento no solo a una situación individual de él en un marcaje cerca o doblarle la marca, si no también a un posible compañero que pueda ser el receptor de ese pase filtrado que lógicamente esos genios te lo te lo hacen y y te ganan un partido”.

Cuándo juega la Selección argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección argentina enfrentará a Venezuela el jueves 10 de octubre a las 18 (hora de la Argentina) como visitante por la fecha 9 de las Eliminatorias. Luego, por la jornada 10, será local en el estadio Monumental ante Bolivia el martes 15 del mismo mes a las 21.

