La advertencia de Javier Milei al PRO: “O vamos juntos en todo o vamos separados”

En medio de la interna entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei dijo “o vamos juntos en todo o vamos separados”, en relación a la alianza electoral para los comicios del año próximo.

“Las elecciones van a ser extremadamente importantes para marcar la velocidad de la reforma. La hicimos de una manera rápida, pero podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido” , apuntó el presidente.

Milei se prepara para contienda electoral del año próximo y busca rearmar su espacio, fortaleciendolo con el apoyo del PRO, su aliado fundamental para lograr el triunfo en 2023 y con el que supo superar varios obstáculos al aprobar leyes claves en el Congreso.

En las últimas semanas, las declaraciones del ex presidente Macri recalentaron la relación del PRO con LLA, a partir de la discusión del armado de la estructura electoral para las elecciones legislativas de 2025. A esos dichos, Milei respondió con un contundente “o vamos juntos en todo o vamos separados”.

Al ser consultado sobre si podría negociar con el PRO candidatos en determinadas jurisdicciones, Milei respondió de forma categórica: “No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado” .

Y agregó: “Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas”, dijo el libertario en relación al armado del peronismo, pensando en las elecciones venideras.

Ciudad de Buenos Aires

Sin candidatos competitivos propios en la Ciudad de Buenos Aires, y con LLA amagando con postular a Karina Milei y Manuel Adorni en el distrito madre del PRO, ahora Mauricio Macri vuelve a analizar la posibilidad de ser candidato a senador nacional por el distrito porteño.

Ese experimento electoral implicaría un escenario de ruptura definitiva entre el oficialismo y el PRO, en un esquema de armado político donde Macri no logra perforar al triángulo de hierro que tiene a Karina Milei y Santiago Caputo como principales vértices.

La única posibilidad de formar un frente electoral con el PRO, es que el espacio que lidera Macri se diluya con candidatos propios dentro de una boleta encabezada por LLA y con mayoría de candidatos de Milei.