L-Gante sufrió un accidente y está internado: “Doble fractura de clavícula”

L-Gante | Captura

L-Gante sufrió un accidente en Pinamar y está internado con una doble fractura de clavícula.

Qué le pasó a L-Gante

Diego Brancatelli dio la información a través de su cuenta de X (antes Twitter) y contó: “Palazo de L-Gante en Pinamar, barrio Pioneros. Está Internado en el Hospital de la Ciudad con doble fractura de clavícula“.

“PD: ¿No le habían sacado el registro?”, preguntó irónico el periodista, en alusión a que semanas atrás el cantante fue visto al volante sin cinturón de seguridad y usando el celular, y lo inhabilitaron para manejar.

“Fue en La Frontera. Parece que estaba haciendo piruetas con un cuatri y se lo puso de sombrero. Están parando en Pioneros. Tienen en vista una casa para comprar con Wanda”, sumó Brancatelli.

Luego en LAM (América TV) ampliaron la información y contaron que L-Gante estaba disfrutando de una tarde junto a Wanda Nara y sus hijos, y se quebró al caer del vehículo.

Además mostraron un impactante video del momento en que el intérprete voló del cuatriciclo y cayó al suelo por una mala maniobra.

“Fue con Wanda a La Frontera, alquilaron cuatriciclos. Él no iba rápido, se le trabó el cuatriciclo. L-Gante no se podía parar, no podía más del dolor“, comentó Pepe Ochoa.

Elián sufrió un accidente mientras andaba en cuatriciclo en las playas de Pinamar. Pepe Ochoa contó que el referente de la Cumbia 420 se quebró la clavícula.

“Se quebró L-Gante hace un ratito”, lanzó Ángel de Brito al aire de LAM (América). Y su panelista advirtió: “Tenemos el video”.

L-Gante sufrió un grave accidente en Pinamar y se quebró la clavícula: el video que generó preocupación (Foto: Captura América)

Luego, Ochoa dio más detalles del incidente: “L-Gante se fue con Wanda a Pinamar. Fueron a La Frontera, alquilaron un cuatriciclo… y miren”.

Al aire del ciclo mostraron las imágenes del momento en el que supuestamente el músico salía despedido. “Voy a decir algo… No estaba manejando rápido. Se le trabó el cuatriciclo porque obviamente hizo un giro que no corresponde”, precisó.

En el piso señalaron que “la sacó rebarata” y el periodista dio más detalles del estado de salud del artista. “Cuando se levantó, L-Gante se dio cuenta de que no podía más del dolor y Wanda lo llevó al hospital público de Pinamar, donde le dijeron que estaba fracturado”, cerró.

Hasta el momento, ni el músico ni su pareja confirmaron o desmintieron el accidente. Sin embargo, hace unas horas ella había subido unas fotos donde mostraba a sus hijos practicando la actividad.

L-Gante y Wanda Nara agrandaron la familia y lo anunciaron con una tierna foto: “Bebita nueva”

La pareja se muestra cada vez más consolidada y este martes la conductora y el músico sorprendieron a sus seguidores con un anuncio en redes sociales.

“Bebita nueva”, escribió el referente de la Cumbia 420 en sus historias de Instagram junto a una foto en la que se lo veía con su pareja sosteniendo un perrito blanco.

Wanda Nara y L-Gante presentaron al nuevo integrante de su familia. (Foto: Instagram /lgante_keloke)

El fin de semana, Elián Valenzuela visitó a Mirtha Legrand en su programa acompañado por la mediática. Allí el artista se mostró feliz de su presente y aunque aseguró que está muy enamorado, dejó en claro que no piensa en planes de casamiento.

“Es bastante temprano por el momento para tomar esa decisión. Pero sí, lo tengo muy en cuenta. Dejamos que fluya y el sentimiento logrará todo”, le dijo. Y destacó que su día a día con Wanda es muy bueno:“Nos llevamos excelente, somos el uno para el otro”.