Karina habló sobre la salud mental: “Vengo de una depresión desde hace mucho”

Karina, la popular cantante, celebró un nuevo cumpleaños a pura fiesta junto a amigos y familiares en Puerto Madero. Pero también se tomó un tiempo para recibir a LAM, el ciclo de espectáculos que la fue a buscar luego de que subiera diferentes posteos hablando de la tristeza y preocupara a los seguidores.

Allí la cantante se puso seria y puso sobre la mesa un tema del que no se habla, como lo es la salud mental: “Muchas veces estoy mal y no tiene que ver con las parejas. Hay mucha gente que como yo de repente está muy bien y de repente siento algo horrible y no sé por qué. Lo importante es ocuparse y me parece que todo lo que es salud mental hay que darle mucha bolilla”, resumió primeramente.

Sin embargo, desarrolló un poco más y expresó: “La salud mental es como la salud física. Hoy está todo perfecto porque me estoy ocupando del tema, me estoy empezando a sentir mejor”, aseguró.

Asimismo desde su lugar de “celebridad” remarcó los mensajes que le llegan a diario, que hablan de la desinformación que existe en torno a esta problemática: “Los mensajes boludos de ‘tenés una hija, tenés un trabajo y sos re-exitosa’ no tienen nada que ver. Es otra cosa”, puntualizó. “Es como la salud física. Si vos tenés algo y no lo controlas eso se torna algo más grave. La salud mental es lo mismo. Hay que ocuparse porque sino te ocupas te puede llevar a una gran depresión”, aseveró.

“Yo, claramente, vengo con una depresión de hace muchísimos años que la dejé de lado”, reconoció. “Sos muy profesional y de repente estás muy mal, pero estás llena de shows y de actividades laborales. Está todo bien, pero cuando bajás tenés los mismos problemas”, aseguró.

Para cerrar volvió a remarcar la importancia de tratar este tema y dijo: “En su momento no me ocupé y eso hizo que todo se vuelva más oscuro, más negro y ahora dije ‘no quiero estar más así”, cerró.