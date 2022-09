Juntos por el Cambio logró un importante triunfo en términos simbólicos, al retener la intendencia de Marcos Juárez, la ciudad cordobesa que en 2014 lo vio nacer como coalición y marcó el largo recorrido que llevó al frente a ser gobierno en 2015.



JxC se impuso en Marcos Juárez, el “kilómetro cero” de la coalición

Los opositores retuvieron el control del distrito gracias a la victoria de la candidata Sara Majorel, que obtuvo el 55% de los votos, frente al 38% obtenido por su adversaria, Verónica Crescente, que contaba con el apoyo del gobernador Juan Schiaretti.

La ciudad, que históricamente fue gestionada por el vecinalismo en alianza con el gobierno provincial peronista, es gobernada desde el 2014 por el macrismo. Es considerar el “kilómetro cero” de lo que entonces fue Cambiemos. Allí, en 2014, se unieron por primera vez el PRO y la UCR. Fue el origen de la alianza que luego completaría la Coalición Cívica y que accedería a la Casa Rosada en las elecciones de 2015. El valor simbólico de la ciudad es tal que referentes del frente opositor, como Mauricio Macri, visitó el distrito antes de los comicios.

“‘Si no está roto, no lo arregles’. Felicitaciones a todos los marcojuarenses por mostrarnos que el equipo es más importante que las personas. Gran victoria de Sara Majorel, JxC y reconocimiento a Pedro Dellarossa”, celebró el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

Otros dirigentes del conglomerado opositor se sumaron a los festejos por el triunfo. Patricia Bullrich, titular del PRO, expresó: “¡El #KilómetroCero del cambio sigue más firme que nunca! ¡Vamos, marcosjuarenses! ¡Vamos Juntos por el Cambio! ¡Vamos Argentina!”.

“¡Marcos Juárez continúa en la senda del cambio! ¡El KM 0 de Cambiemos nos sigue dando fuerzas para luchar por una Córdoba y una Argentina de progreso!”, escribió, por su parte, el titular del bloque radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que el triunfo de Majorel garantiza la continuidad de una “propuesta sólida basada en el diálogo y con la convicción que dan nuestros valores”. “El triunfo ya se sentía en la energía que había el jueves cuando los visité allá en el KM cero del Cambio. Vamos!!”, añadió.