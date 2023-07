Juntos por el Cambio busca conseguir tres triunfos clave para aumentar su músculo electoral antes de las PASO

Horacio Rodríguez Larreta, festejando la victoria de Marcelo Orrego en San Juan. (Foto: Twitter/@horaciorlarreta)

Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Mauricio Macri intentarán hilvanar, sin mezclarse, una seguidilla de éxitos electorales que le permitan a Juntos por el Cambio (JxC) aumentar su músculo electoral antes de las PASO del 13 de agosto.

Todas las últimas encuestas muestran que actualmente JxC es el espacio más competitivo a nivel nacional, con una intención de voto aproximada del 34%, sumando las boletas de Bullrich y Larreta. Pese a las divisiones internas y los fuertes cruces entre “halcones” y “palomas”, por ahora, ningún sondeo ubica a la principal coalición opositora por debajo de Unión por la Patria (con Sergio Massa a la cabeza) ni de La Libertad Avanza (Javier Milei).

Tras los batacazos en San Luis y San Juan, y de haber perdido por solo 3,3 puntos la gobernación de Córdoba, en JxC están convencidos de que las tres próximas fechas del calendario electoral les serán favorables.

A diferencia de lo que ocurre en el oficialismo, que viene de un flojo desempeño electoral -en Tucumán y en Córdoba ganaron versiones no K del peronismo-, pero donde todas las tribus se ordenan rápidamente detrás de la candidatura de Massa, JxC abre sus heridas. Sin embargo, en los próximos tres domingos, ese antagonismo sólo estará presente en Santa Fe.

Elecciones 2023 en Santa Fe

Maximiliano Pullaro y Carolina Losada enfrentan una interna caliente de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe (Fotos: Captura de Twitter/@horaciorlarreta/@PatoBullrich).

Luego de la clarísima victoria de Marcelo Orrego, el candidato de JxC que terminó con 20 años de hegemonía del PJ en San Juan, el próximo desafío importante en las urnas se dará en Santa Fe, el domingo 16.

En diez días llegan las PASO para definir los candidatos a gobernador, intendente, diputados y senadores provinciales y concejales que competirán en las elecciones generales del 10 de septiembre, con una provincia hackeada por la violencia narco.

Uno de los binomios está encabezado por la senadora nacional de la UCR Carolina Losada. Será secundada por Federico Angelini, quien reemplazó a Bullrich como presidente del PRO. Bullrich y Macri ya le dieron a Losada un apoyo muy fuerte. Días atrás, el expresidente dijo que la dirigente radical le transmite “confianza” y “compromiso”.

La senadora, con un discurso muy duro, no para de atacar a Maximiliano Pullaro. Lo sindica como cómplice de algunos narcos, lo acusa de no haber solucionado el problema cuando estuvo a cargo de Seguridad y de “no tener las manos limpias”. Y asegura que no va a convocar a ninguna persona “que haya tenido o tenga vínculos con el narcotráfico”.

Por su lado, Pullaro, jefe del bloque Evolución de la UCR en la Cámara de Diputados santafesina, acompañado por Gisela Scaglia, del PRO, se respalda en Rodríguez Larreta. Para Pullaro, a Losada le falta “territorialidad” y “experiencia”, en especial, señala, porque no conoce la provincia ni vive allí.

Por el peronismo hay varios candidatos, pero quien marcha primero es Marcelo Lewandowski: viene tomando distancia del gobernador Omar Perotti para no sufrir el desgaste de la gestión oficialista. Y, además, se referencia con Sergio Massa, el candidato a presidente de Unión por la Patria, quien lo impulsó a participar.

Elecciones 2023 en Córdoba capital

Mauricio Macri viajó a Córdoba y apoyo la candidatura de Rodrígo de Loredo para la intendencia de la capital provincial (Foto: prensa De Loredo)

Una semana después de las PASO santafesinas será el turno de las elecciones para elegir intendente en Córdoba capital. A diferencia de Santa Fe, en la Docta Larreta y Bullrich llegaron a un acuerdo.

Martín Llaryora, de la mano de Juan Schiaretti, viene de ganar la provincia por un exiguo margen de 3,3% por sobre Luis Juez. Pero los candidatos de JxC hicieron una excelente elección legislativa, obtuvieron la mayoría de las bancas y eso obligará a Llaryora a negociar para gobernar. Ese es el escenario de las elecciones para la capital, donde la coalición opositora pone todas sus fichas en la postulación de Rodrigo de Loredo.

Allí, quien más juega es Mauricio Macri, aún no siendo candidato, porque Córdoba ayudó a su triunfo como presidente. En segundo lugar, hace una semanas estuvo en la provincia para apoyar al presidente del bloque de Evolución y aprovechó para criticar a Larreta: “El coqueteo de Larreta con Schiaretti restó; fue fuera de tiempo”. Y finalmente porque Bullrich tiene allí una sólida intención de votos. Pero Larreta siempre mantuvo su apoyo a De Loredo.

El contrincante del diputado de la UCR es el peronista Daniel Passerini, quien comparte la fórmula con Javier Pretto, ex titular del PRO de Córdoba que renunció para pasarse al schiarettismo.

Elecciones 2023 en Chubut

Ignacio Torres tiene el apoyo de toda la primera plana de Juntos por el Cambio. (Foto: NA)

El domingo 30, en tanto, será el ultimo turno electoral cita de julio: se votará en Chubut para elegir gobernador, diputados provinciales, intendente y concejales en 26 localidades.

Se trata de otra provincia gobernada por Mariano Arcioni, un aliado de Sergio Massa, pero que no se presenta para un nuevo período, por lo que el candidato es Juan Pablo Luque.

Mientras que en JxC el candidato (único) es Ignacio Torres, que tiene el apoyo de Larreta y de Bullrich. Por ahora las encuestas lo favorecen, aunque la diferencia es exigua.