Juegos Olímpicos de París 2024, hoy EN VIVO: horarios y resultados de los argentinos

Es un lunes cargado de acción para la delegación argentina.

Este lunes tendrá de todo para la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, con participación de Los Leones y Las Leonas, muchísima acción en tenis (Francisco Cerúndolo será uno de los atractivos principales), la final de rifle de aire 10m en la que Julián Gutiérrez terminó 8° y más. Conocé los horarios y los resultados de nuestros atletas, y seguí su actividad al instante en Olé.

La agenda completa de los argentinos este lunes 29 de julio

Algunos de los eventos que cautivarán la atención de los argentinos serán el partido de Las Leonas, a las 12.30; Francisco Cerúndolo enfrentándose al francés Ugo Humbert desde las 9; los Gladiadores haciendo lo propio contra Hungría a las 16 y Matías Dell Olio participando en la final de skate street, con horario a confirmar.

Sudáfrica les marcó a Las Leonas

En una de sus primeras llegadas, después de un corner corto, el conjunto africano consiguió la ventaja al final del primer cuarto. Todavía falta mucho.

Las Leonas ya juegan contra Sudáfrica

La Selección, que viene de ganarle por 4-1 a Estados Unidos, ya juega su segundo partido en estos Juegos Olímpicos.

Carlé y Podoroska se largaron en el dobles femenino

Las tenistas argentinas, quienes ya quedaron eliminadas en singles, arrancaron su participación en el dobles contra el dúo alemán de Tatjana Maria y Tamara Korpatsch.

Dell Olio ya disputa la final del skate street

El marplatense, que hace dos horas se clasificó a la definición de la especialidad, compite por una medalla contra otros siete atletas. Dell Olio en la final. (REUTERS)

Francisco Cerúndolo eliminó a Humbert frente al público francés

El porteño (26°) venció a Ugo Humbert (15°) en una batalla tan luchada como larga, de 2h46m, por 7-5, 6-7 (5) y 7-5 y se clasificó a la siguiente ronda. El saludo entre Cerúndolo y Humbert. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

¡Dell Olio es finalista en skate street!

El argentino hizo el quinto mejor puntaje (266,28) y pasó a la final, en la que ocho skateboarders buscarán llevarse una medalla. Dell Olio terminó 5° en la preliminar. (REUTERS)

El windsurf argentino también hizo su paso

Francisco Saubidet Birkner fue 17° en la primera de las dos regatas del día, mientras que Chiara Ferretti figuró 20ª.

Tomás Etcheverry también quedó en el camino

El platense perdió por 6-0 y 7-6 (1) frente al ruso Roman Safiullin y fue eliminado en la segunda ronda del singles masculino.

María Lourdes Carlé perdió con Coco Gauff

La argentina no pudo contra la estadounidense, una de las mejores jugadoras del circuito WTA, (es la N° 2 del ranking, justo por detrás de Swiatek), ante la que cayó por doble 6-1 luego de 1h26m en la segunda ronda.

A Los Leones se les escapó en el final vs. India

Los Leones jugaron un buen partido contra un seleccionado chivo como India y a falta de un minuto y pico se estaban llevando un triunfo valiosísimo -más aún por el contexto, después de haber perdido en el debut frente a Australia-. Lamentablemente, en un corner corto agónico del rival, la victoria se esfumó: fue 1-1 en su segunda presentación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Los Leones empataron con India en los Juegos Olímpicos de París 2024. (FIH_hockey)

Ya juegan tres argentinos en tenis

Francisco Cerúndolo se enfrenta al francés Ugo Humbert, Tomás Etcheverry hace lo propio contra el ruso Roman Safiullin y María Lourdes Carlé va contra la yanqui Coco Gauff. Coco Gauff, figura del circuito WTA, es la rival de Carlé. (REUTERS)

Dell Olio e Iglesias hicieron sus primeras pasadas en skate street

“Estoy muy contento, escucho a la banda acá y están felices. Salió todo como tenía que salir, pese a dificultades como partir dos tablas, pero no es lo que te pasa sino como uno reacciona. Estoy contento con el primer puesto provisional”, dijo Matías Dell Olio en TyC Sports. En cuanto a las tablas partidas, comentó: “Son todas mías, me vine con cinco tablas, podía llegar a pasar. La caída que hago es muy difícil, peso 85kg y soy propenso, así que no es nada nuevo“.

Dell Olio está compitiendo junto a Mauro Iglesias, a quien estuvo apoyando cuanto no le tocó rodar: “Nosotros salimos a la pista y nos podemos matar, querés que a tu amigo le salga: se puede partir un brazo, romperse la cabeza o irse en ambulancia, uno compite y lo alienta. Siempre con fe, nos vemos en la final”. Dell Olio volando con su skate. (REUTERS)

¡Gol de Los Leones!

Después de una jugada bárbara de Capurro pegado a la banda hubo centro, definición de Lucas Martínez, yerro del arquero indio y gol argentino. Los Leones ganan por 1-0 a la mitad del segundo período.

Dell Olio e Iglesias están haciendo magia en skate

Los representantes argentinos con la tabla, en la especialidad street, están teniendo una gran performance en las pistas parisinas pese a algunos contratiempos: en dos pasadas consecutivas, Matías Dell Olio rompió su skate y debió cambiarlo.

Los Leones ya juegan contra India

Después de la derrota por 1-0 en el debut frente a Australia, el seleccionado argentino de hockey sobre césped buscará recuperarse. Los Leones cayeron en su debut en París 2024 por 1-0 frente a Australia.

Julián Gutiérrez terminó 8° y se llevó el diploma olímpico

El catamarqueño de 23 años, que este domingo había conseguido el pase a la final marcando el segundo mejor puntaje, hizo un score de 122,8 luego de 12 disparos y terminó en la 8ª colocación.

¡Hay dos semifinalistas en doble scull ligero!

Alejandro Colomino y Pedro Dickson fueron terceros en el repechaje, con 6m52s94, mientras que Evelyn Silvestro y Sonia Baluzzo también finalizaron terceras, con 7m29s76.