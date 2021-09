Juego clandestino: imputaron al ex diputado Darío Scataglini por tráfico de influencias y recuperó la libertad

El ex diputado Darío Scataglini fue imputado por tráfico de influencias.

La causa del juego clandestino escribió este sábado un nuevo capítulo con la imputación al exdiputado provincial Darío Scataglini, detenido el pasado jueves en la ciudad de Santa Fe. Scataglini fue acusado hoy en los tribunales rosarinos por los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Luego recuperó la libertad bajo caución.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery sospechan que el exlegislador utilizó sus contactos políticos para favorecer a una organización delictiva dedicada al juego clandestino en Rosario, y solicitaron que continúe en prisión preventiva por 90 días.

Es por eso que le atribuyeron el haber realizado negociaciones para que la Lotería de la provincia de Santa Fe le otorgara a la empresa Wildar Gaming SRL, que tiene como titular al empresario arrepentido Leonardo Peiti, la explotación de máquinas para apuestas online, lo que se llama VLT (Virtual Lotery Terminal) en salas habilitadas por la Lotería.

Leonardo Peiti, el empresario del juego clandestino que destapó los engranajes del delito expandido en Rosario.

Tráfico de influencias y el nombre de Traferri

Para los fiscales, las negociaciones se realizaron mientras Scataglini era asesor parlamentario en la Cámara de Diputados con el fin de que se beneficiaran tanto Peiti como el senador provincial Traferri

“Nos topamos con Scataglini por una causa de homicidio con extorsiones. Uno de los extorsionados era Peiti. En el marco de la investigación vimos que en la dinámica de la extorsión Peiti empezó a tener otros vínculos con quienes lo extorsionaban. Y que en función de su manejo de juego clandestino a la gente que lo extorsionaba le ponía casas de juego”, sostuvo el fiscal Edery.

Los fiscales Schiappa Pietra y Edery, a cargo de la investigación del juego clandestino en Rosario.

A partir de la intervención al teléfono celular de Peiti se detectó que el empresario del juego clandestino había recibido un mensaje de Scataglini y que lo hacía en nombre de Traferri. El exdiputado fue citado como testigo y, al decir de los fiscales, surgieron inconsistencias que derivaron en la actual situación judicial.

De acuerdo a la línea investigativa, Scataglini habría utilizado sus contactos para que la Provincia firmara un convenio que habilitara las máquinas de apuestas on line, hecho que iba a beneficiar a Peiti.

Scataglini se habría comunicado con el abogado de Peiti para concretar el negocio y el 11 de marzo de 2020 las conversaciones se trasladaron a la oficina del propio Traferri. En ese lugar se los ubica a Scataglini, Traferri y el representante legal de Peiti, según los Fiscales.

Armando Traferri, pieza clave en la investigación por juego clandestino.

Sin embargo, para la defensa había poca evidencia de los delitos que se le imputan y por los cuales se pretendía mantenerlo en prisión.

“La medida de prisión preventiva es terrible”, dijo el abogado Daniel Terani, representante legal de Scataglini. Consideró que su detención e imputación surge a raíz de la propia declaración testimonial y de una pericia que -dijo- se hizo sin ningún tipo de control sobre el celular del ex diputado.

En libertad

La jueza hizo lugar al pedido de la defensa y resolvió que Scataglini continúe el proceso en libertad bajo caución, considerando que no existe peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento de la causa. Por decisión judicial, el exdiputado provincial no podrá ausentarse de la provincia sin autorización del tribunal y no podrá tener ningún tipo de contacto con las personas vinculadas en la causa, entre ellos Peiti, el abogado de éste y el senador Traferri.