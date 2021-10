Juana Viale reveló que le dijo Mirtha Legrand después de la operación y aseguró que se encuentra bien

Juana Viale reveló qué fue lo primero que le dijo Mirtha Legrand, luego de su operación mediante la cual le colocaron dos stents por medio de una cateterismo coronario, en el Sanatorio Mater Dei.

“Estaba recién salida de la operación y me empezó a preguntar por la obra de teatro que yo había ido a ver el viernes. Es admirable su fortaleza, es curiosa”, contó cuando fue abordada por un móvil de Intrusos.

Para llevar tranquilidad, la actriz y quien actualmente se encuentra al frente de los dos programas que se emiten por El Trece, expresó que “está todo bien”, “mejorando”, “de buen ánimo”, “comiendo” y sostuvo que “no le dan el alta mañana”.

“Va a estar hasta que esté todo óptimo. Ella está óptima. Estuve con ella y está muy tranquila. No es que se desvaneció ni pasó nada de todo eso. Siempre consulta con el médico”, agregó.

La conductora comenzó a sentir un malestar y un médico arribó a su domicilio ubicado en la Avenida Libertador, y determinó que fuera trasladada para realizarle estudios más exhaustivos en el Sanatorio, donde fue acompañada por su nieta, también por su hija, la conductora Marcela Tinayre, y finalmente por su nieto y productor Nacho Viale quien llegó al país en las últimas horas.

En cuanto al último parte médico reveló -coincidiendo con las declaraciones de Juana- que “la Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente al tratamiento. Continuará con monitoreo hasta su total recuperación”.

Fueron dos las versiones que resonaron acerca de una foto de Mirtha que se difundió. La primera (que dijeron desde LAM) mencionó que dos personas habían ingresado al sector de unidad coronaria disfrazados de médico y enfermero, mientras que la segunda, cree que el autor de la fotografía sería un trabajador del sanatorio, motivo por el que la institución está investigando qué sucedió.

Consultada por el hecho, sostuvo: “Una pelotudez que te hagan esas cosas”. “Me parece que hay un límite y hay que preservarlo. No me enoja porque no es nada personal con nadie”,



concluyó Juana.