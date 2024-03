Jóvenes de todo el país podrán acceder a un préstamo: $10.000.000 a baja tasa y con 4 años de plazo

Se trata de una línea de crédito del Banco Ciudad, a la que jóvenes de distintos puntos del país -no sólo porteños- pueden acceder incluso si no tienen ingresos registrados ni antecedentes crediticios.

La inflación sigue por las nubes y conseguir dinero tiene hoy costos altísimos. Pero para estudiantes y nuevos graduados existe una excepción: un plan oficial que permite acceder a un préstamo personal con intereses reducidos. La opción ya existía, pero este mes se relanzó con montos duplicados -hasta $10.000.000- y con un mayor plazo de devolución.

El dinero, según explican, puede ser usado para lo que se necesite: por ejemplo, para comprarse una computadora, una moto o materiales de estudio, arreglar la casa, cubrir los costos de una mudanza y muchas opciones más.

Lo llamativo es que a los clientes nuevos les aplicarán una tasa nominal anual (TNA) del 68%, según adelantaron a Clarín. Y en el caso de mujeres estudiantes o graduadas de carreras “STEM” (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), habrá una tasa preferencial del 66%.

En ambos casos son tasas mucho más bajas que las de mercado, teniendo en cuenta que en el sistema financiero los intereses de los préstamos personales vienen rondando el 130% de TNA y que los propios bancos remuneran los plazos fijos al 110%.

El Banco Ciudad, además, permitirá devolver la plata de estos préstamos hasta en 48 cuotas fijas mensuales (cuatro años), en vez de los 36 meses que regían antes.

¿Quiénes pueden pedirlo? “La oferta está dirigida a mayores de 18 años que sean estudiantes de carreras universitarias, terciarias y posgrados o que se encuentren en el último año del secundario, y a graduados de carreras universitarias o terciarias que se hayan recibido en los últimos cinco años”, detallaron en la entidad.

Por otra parte, los solicitantes deben estar capacitándose -o haberlo hecho- en alguna de las zonas del país en las que tiene presencia el Banco Ciudad: CABA, el Gran Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, Salta y Tucumán.

¿Todos pueden pedir hasta $10.000.000? Ese es el máximo prestable, pero algunas personas podrían tener un tope más bajo según el nivel de ingresos. La clave es que la cuota inicial del préstamo no puede afectar más del 30% de los ingresos formales demostrables.

¿Y si el solicitante no tiene ingresos? “Estos créditos admiten la figura del garante para quienes no cuentan con ingresos propios”, indican. Es decir, que el joven puede ir al banco con un familiar, amigo o conocido que se comprometa ante el banco a pagar las cuotas en caso de que el estudiante o graduado no logre hacerlo.

¿Cuánto se paga de cuota? Por ejemplo, con el plazo de 48 meses y la tasa preferencial del 66% (exclusiva para mujeres en ciencia y tecnología):

Al pedir $1.000.000 la cuota mensual es $71.108.

Al pedir $3.000.000 la cuota es $213.325.

Al pedir $5.000.000 la cuota es $355.542.

Al pedir $7.000.000 la cuota es $497.759.

Al pedir $10.000.000 la cuota es $711.085.

Por su parte, quienes tengan la tasa del 68% pagarán por ejemplo:

Al pedir $1.000.000 la cuota mensual es $72.894.

Al pedir $3.000.000 la cuota es $218.683.

Al pedir $5.000.000 la cuota es $364.472.

Al pedir $7.000.000 la cuota es $510.261.

Al pedir $10.000.000 la cuota es $728.944.

Préstamo oficial para jóvenes: ¿qué otros beneficios da el banco a los beneficiarios?

Junto con el préstamo el Banco Ciudad ofrece a los estudiantes una caja de ahorro con tarjeta de débito gratuitas, más una tarjeta de crédito que tiene bonificada la comisión de renovación.

Además, el paquete incluye una serie de beneficios adicionales:

100% de reintegro en el primer pago de la cuota del instituto o universidad, adhiriendo al débito automático.

Descuentos y 6 cuotas sin interés para la compra de tecnología a través de la plataforma Tienda Ciudad.

Acceso a todas las promociones del banco en gastronomía, ropa, librerías, supermercados y otros rubros.

Capacitaciones online gratuitas para el manejo de las finanzas.

“Los estudiantes y jóvenes graduados también pueden acceder a financiamiento y soluciones específicas para alquilar por primera vez o renovar su contrato de alquiler”, explicaron desde el banco.

Por su parte, en caso de contratar la garantía sin el beneficio del IVC, respaldan alquileres de hasta $1.000.000, con 15% de rebaja si pagan con débito, 10% con crédito en un pago, o bien en 3 o 6 cuotas fijas con recargo.