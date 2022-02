José Schulman insultó y golpeó a una empleada en Santa Clara del Mar

El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, insultó y golpeó a una empleada de la Terminal de Ómnibus de Santa Clara del Mar. El hecho de violencia de género quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

En las imágenes difundidas este sábado, se muestra cómo Schulman ingresa a las oficinas de una empresa de micros de la ciudad balnearia, y a los gritos, comienza a insultar a una mujer que trabajaba allí.

Frente a la reacción del hombre, quien reclamaba por la demora en el transporte, la empleada le advierte que el micro está próximo a llegar, lo que produce una nueva respuesta violenta por parte del militante por los derechos humanos. Schulman pasó al otro lado del mostrador y le pegó una cachetada a la trabajadora.

Tras las agresiones físicas y verbales, la empleada le pide que se retire del lugar. “Hace tres horas que esta pendeja se me está cagando de risa diciendo que el colectivo ya viene”, le dijo Schulman a otro hombre que ingresó al puesto.

Las imágenes corresponden a los hechos ocurridos el último jueves, cuando el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos aguardaba la llegada de un micro en Santa Clara del Mar.

Ante la repercusión del video, Schulman compartió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que pidió disculpas públicas y aseguró que llevó adelante “una conducta reprochable”.

“Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica. Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora”, escribió.

Por su parte, desde la dirección nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos informaron que Schulman comunicó lo ocurrido y solicitó una licencia de sus responsabilidades. Las autoridades aceptaron el pedido y determinaron iniciar un proceso de evaluación “para tomar las medidas correspondientes”.

Reclamo por Milagro Sala y críticas a la Corte: perfil del dirigente K que le pegó a una mujer

El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos reclama la libertad de Milagro Sala y respalda la gestión de Cristina Caamaño al frente de la AFI.

El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos José Schulman, en una foto junto a la jefa de la Tupac Amaru Milagro Sala (Foto: Facebook jose.schulman).

El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos José Schulman es un dirigente vinculado al kirchnerismo. Reclama la libertad de la jefa de la organización Tupac Amaru Milagro Salay es defensor de la intervención de Cristina Caamañoal frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Schulman quedó involucrado en un fuerte escándalo por insultar y pegarle a una empleada en la terminal de micros de la turística ciudad Santa Clara del Mar por demoras en la unidad. La violenta secuencia quedó grabada por una de las cámaras.

Schulman fue uno de los dirigentes que viajó a Jujuy el año pasado en reclamo de la liberación de Milagro Sala y en protesta contra el lawfare: “No podemos admitir que desaparezca el caso Milagro Sala del debate”.

Schulman planteó que el Gobierno “podría haber logrado la libertad de Milagro a través de un mecanismo que es no regalarle dinero al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Schulman consideró que si a Morales “se lo hubiera tratado como un gobierno opositor que tiene preso a una compañera, a lo mejor no estaría tan obcecado en seguir con la persecución”, en declaraciones a AM750.

Qué dijo José Schulman sobre la intervención de Cristina Caamaño al frente de la AFI

Schulman es un fuerte defensor de la intervención de Caamaño al frente de la AFI: “Interrumpió una serie de lógicas perversas de espionaje y persecución y también puso sobre la luz algunos de los archivos que se recuperaron”.

Schulman calificó la intervención de la AFI como “el aporte más importante del gobierno del presidente a la lucha” contra lo que denominó “los sótanos y las cloacas de la democracia”, en declaraciones a la agencia Télam.

El impulso de José Schulman a la marcha contra los integrantes de la Corte Suprema

Schulman fue uno de los dirigentes que convocó a participar de la marcha contra los integrantes de la Corte Suprema impulsada por el kirchnerismo y parte del Gobierno.

Schulman dijo que la adhesión a la movilización contra los miembros de la Corte fue para plantear “una mirada antimperialista sobre el LAUWFARE y el máximo tribunal”, en su cuenta de Facebook.

El pedido de disculpas de José Schulman por la agresión a la empleada de la terminal de micros de Santa Clara del Mar

El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos José Schulman pidió disculpas por agredir a una empleada (Foto: captura Facebook jose.schulman).

Schulman pidió disculpas en su cuenta de Facebook por haber insultado y golpeado a la empleada de la terminal de micros de Santa Clara del Mar.

Schulman se dirigió a sus “compañeres” y se disculpó por “haber llevado adelante una conducta reprochable con una trabajadora”, lo que calificó de “inaceptable”.

Schulman dijo que “como muches saben” es discapacitado motriz, que pasaron muchas horas de espera de un micro para volver, que eso le produjo “un enorme dolor” y que lo “desencajó”.