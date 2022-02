Jorge Rial vuelve a la televisión: en qué canal y qué programa conducirá

Después de asegurar que no extrañaba la televisión tras el fracaso de TV Nostra en América, Rial decidió poner el gancho y volver a la pantalla chica para estar al frente de un programa conocido por el público y en un canal con el que chichoneó durante el 2021: C5N.

Cómo se llama el programa de Jorge Rial

Según consignó el periodista Pablo Montagna, Jorge Rial volverá a la televisión para conducir Sobredosis de TV el clásico que emite C5N el fin de semana, que inicialmente se llamó Televisión Registrada y más tarde TVR.

Por otro lado, el periodista Martín Adaro aclaró que Rial romperá con las duplas y conducirá solo, sin compañero o compañera.

Los últimos conductores de Sobredosis de TV fueron La Negra Vernaci y Juan Di Natale. Previamente, el ciclo estuvo a cargo de Robertito Funes Ugarte y Luciana Rubinska.

Cuándo empieza el programa de Jorge Rial

El presentador de radio y televisión, periodista y empresario argentino, de 60 años, debutará al frente de Sobredosis de TV el próximo sábado 5 de marzo. El ciclo, un resumen de lo ocurrido en la televisión argentina a través de informes, se emitirá de 21 a 22.30 horas.

El coqueteo entre Jorge Rial y C5N no es nuevo. En 2021, después de su escandalosa salida del Grupo América tras el rotundo fracaso de TV Nostra, su proyecto personal, el periodista mantuvo conversaciones con el Grupo Indalo para incorporarse a señal de noticias; sin embargo, no prosperó y el conductor prefirió centrarse en su regreso a la radio, otro de sus amores.

Hoy, al frente Argenzuela en Radio 10 -con un presente exitoso- y repuesto del bombazo de TV Nostra, Jorge Rial decidió darle una nueva oportunidad a la pantalla chica con un formato interesante para el conductor.

Qué dijo Jorge Rial sobre volver a la televisión

Esta vuelta de Jorge Rial a la televisión es, en parte, sorpresivo. El pasado 6 de febrero el periodista concedió una extensa entrevista a Teleshow, donde uno de los puntos que más profundizo fue la TV y sus cero ganas de retomar.

“Hay que reconstruir la televisión, hay que hacerla de vuelta. Para mí es bárbaro como medio de comunicación, pero hay que reconstruirlo, y no veo muchas ganas de hacerlo. La tele cree que echar mano a los influencers es renovarse, y no es así. No reniego de la tele, pero hay que barajar y dar de nuevo”, indicó.

Cuando se le consultó si extrañaba algo de la tele, respondió: “Nada, nada. No está en mis planes volver a la televisión. No me quita el sueño, no extraño y casi no miro porque no hay mucho que me atraiga. Paso. Lo último que vi fue la edición anterior de Masterchef Celebrity, pero ni siquiera veo noticieros, porque para eso voy a los canales de cable. Y entretenimiento no hay: no veo nada que me atraiga”, había afirmado.