Jorge Rial rompió el silencio tras ser acusado de bajar a Romina Pereiro de Telefe: “Me dolió mucho”

JORGE RIAL Y ROMINA PEREIRO | GOOGLE

Rial finalmente rompió el silencio y aclaró que él no bajó a Romina Pereiro de Telefe. Tras los rumores que lo señalaban como culpable, el conductor dio una nota para LAM (América TV) y habló sin filtro.

Cuando Alejandro Castelo, cronista de LAM, le preguntó al conductor de Argenzuela (Radio 10) por los rumores que lo involucraban en la baja de Romina Pereiro de Telefe, este fue contundente. “Yo nunca haría eso“, aclaró. “Lamento que alguno haya sugerido eso, pero no. Hay otra historia que yo no voy a contar. La se bien porque hablo con Romina. No voy a hablar, lo dirá ella en su momento. Yo estaría más atento, va a haber novedades”, aseguró.

“Me parece que fue un mal entendido, una tontería. La agarraron y la llevaron para cualquier lado. Había mucha ilusión en Romina. A mi también me dolió mucho, la pasé como el ort*. Y que se la agarren conmigo gratuitamente…”, agregó. “Yo esperaría, creo que va a haber novedades, fue un mal entendido. Ojalá que todo se arregle y que Romina tenga laburo, es muy buena para eso. No creo mala leche de Telefe”, analizó.

“Hablamos mucho con Romina durante el fin de semana sobre este tema. Ella quedó sorprendida, no le gustó nada. Yo no me meto con el laburo de la gente. Me entristeció mucho lo de Romi y hablé mucho con ella“, concluyó Jorge Rial para dejar en claro que él no bajó a su expareja del canal tricolor.

Qué dijo Ariel Rodríguez Palacios sobre la ausencia de Romina Pereiro en su programa

Ariel Rodríguez Palacios debutó en las mañanas de Telefe este lunes 13 de junio con Ariel en su Salsa. Tras el estreno de su programa, el popular cocinero habló sin vueltas sobre la ausencia de Romina Pereiro, quien había confirmado su presencia el el ciclo y finalmente no estuvo.

En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli para Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Ariel Rodríguez Palacios dijo: “A ella la conocí, me pareció una divina. Nos matamos de la risa”.

Luego, agregó: “La conocí, muy buena onda y después me dicen ‘no está’. No sé qué ocurrió, pero a la vez, según escucho, va a estar“. Si bien prefirió no ahondar en detalles, el cocinero aseguró que la nutricionista iba a estar presente en su programa dentro de los próximos días.

A su vez, habló sobre cómo va a combinar su experiencia en la cocina con la sabiduría de Romina en nutrición: “Yo soy un fanático en mi vida privada de alimentarme bien y creo que los cocineros tenemos una función social, que es tratar de que la gente se alimente mejor. Todos los días voy a hacer algo veggie, pero con conocimiento científico, no cualquier cosa. Por ahí en el risotto no uso ningún lácteo y uso una leche de avena”.