Jorge Rial, picante tras el perdón de Wanda Nara a Mauro Icardi: qué dijo

Al igual que muchos Rial utilizó las redes para referirse a la sorpresiva reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi. El conductor de Argenzuela (Radio 10) lanzó un irónico tuit refiriéndose a la actualidad del país.

“Se terminó la novela”, comenzó el demoledor tuit de Jorge Rial. “Volvamos a preocuparnos por la inflación, el dólar, la desocupación y todo lo demás”, agregó irónico sobre el manto de piedad que el Wandagate puso sobre la situación socioeconómico de la Argentina haciendo que toda la atención se dirigiera al escandalo de Wanda, Icardi y la China Suárez.

Qué dijo Wanda Nara sobre su reconciliación con Mauro Icardi

Wanda Nara publicó una carta dedicada a Mauro Icardi tras el escándalo con la China Suárez, llamado Wandagate por los internautas y el medio. La empresaria anunció que con el futbolista vuelven a apostar al amor.

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos”, empezó diciendo Wanda Nara en su cuenta de Instagram junto a una foto con Mauro Icardi. “A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”, detalló la empresaria y madre de las dos hijas menores del jugador del PSG. “Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo”.

Sin embargo, a pesar de haberse separado y emprender su divorcio, Wanda despertó tras un inesperado accionar de Mauro. “Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”, le expresó Icardi. “Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”.

“Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi“, concluyó Wanda Nara su carta abierta sobre su relación con Mauro Icardi.