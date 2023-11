Jorge Rial fue insultado en la vía pública y el hombre defendió al presidente electo: “Le decías a Milei que se tenía que bajar, ensobrado”

JORGE RIAL Y JAVIER MILEI | CAPTURA: C5N/INSTAGRAM

Jorge Rial, conductor de Argenzuela (C5N), quedó envuelto en una polémica al pedirle a Javier Milei que se baje de su candidatura como presidente cuando Sergio Massa le ganó en las Elecciones Generales, y un hombre se lo hizo saber con insultos en la vía pública tras el triunfo del libertario en el Balotaje 2023 por más de 11 puntos de diferencia.

El periodista, post elecciones presidenciales en la primera vuelta, le habló a la cámara de C5N al comenzar su programa, y se sintió ganador luego de que el actual Ministro de Economía le gane al líder de La Libertad Avanza por aproximadamente 7 puntos.

Por este motivo, un hombre se vengó en las calles del país y se burló del conductor tras confirmarse que el libertario será el próximo presidente electo. “Che, ensobrado… ¿No le decías a Milei que se tenía que bajar? Garca. Mirá, ganó. Forro, ensobrado. Te cagaron, los argentinos te cagaron, garca. Bajate Milei decías, garca”, le gritó con algunos insultos en el medio.

Sin embargo, el comunicador no le contestó con palabras, pero sí con algunos gestos que no se logran apreciar en el video, intentando defenderse de alguna manera.

Por otra parte, los usuarios comenzaron a expresarse en el video que subió la cuenta de Instagram (@indignadoxd) y muchos aplaudieron al individuo manifestándose en contra del conductor. “Qué hermoso que no puedan salir más a la calle ni a comprar un kilo de pan”; “Así todo el día hay que tenerlos, justicia social”; “Me encanta como estamos los argentinos de bien, mandando al frente a todos los que nos humillaron tanto tiempo. Se acabó la joda”, escribieron.

Por último, algunas personas compraron esta situación con la de otros reconocidos famosos, y dijeron: “Yo tengo muchas ganas de cruzarme a Pablo Echarri, pero como no viajo a Miami o Europa, está difícil… pero me encantaría bardearlo un rato”.

Qué le dijo Jorge Rial a Javier Milei

“Javi, bajate, no le hagas caso a Macri; no le hagas caso a Pato (Bullrich), no le hagas caso al helado de pollo (Petri) no le hagas caso a tu hermana ni a tu perro que desde el cielo te habla todos los días. No le hagas caso, bajate”, comenzó diciendo en aquel momento, hace aproximadamente un mes atrás.

“Por tu bien te lo digo, tenés tiempo, mucho tiempo por delante. Hay que reconocer que en apenas dos años armaste un partido político y entraste al balotaje. Bajate boludo, lo que acaba de pasar hoy te tiene quedar la idea de que te tenés que bajar”, remarcó.

Finalmente, Jorge Rial concluyó su descargo contra Javier Milei haciendo referencia a las fanáticas Taylor Swift en tono de broma: “No es lo de Barrionuevo, no es lo de la UCR, no son los libertarios enojados. Javier, te metiste con las fanáticas de Taylor. Acabás de cometer el error más grande de tu vida, y lo peor de todo es que la comunidad swiftie sacó un comunicado oficial llamando a no votar a Javier Milei”.