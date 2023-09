Jorge Rial fue agredido a botellazos mientras daba una nota con un programa de espectáculos. Videos

Jorge Rial fue agredido por una mujer que lo esperó a la salida de Radio 10 donde el conductor realiza su ciclo “Argenzuela”. Allí mientras brindaba una nota para “Socios del Espectáculo” se acercó una mujer que tras propiciarle algunos insultos, sacó una botella de agua plástica e intentó golpear al periodista.

El hecho quedó registrado por las cámaras de Radio 10 donde quedó registrado el accionar de la mujer y desde C5N, Brancatelli abría el ciclo televisivo que también conducía Rial para destacar el hecho y adentrarse en los detalles de la tensa situación.

“Bienvenidos a Argenzuela, y lamentablemente tenemos que comenzar otra vez con el odio, con la violencia. Agredieron a Jorge Rial cuando salía de Radio 10, de hacer Argenzuela. Esto fue hace unos minutos en Uriarte y Nicaragua”, adelantó Brancatelli

Minutos después, el propio Jorge salió al aire y dio su versión de los hechos, al tiempo que explicó que pidió enfáticamente que la señora no tenga consecuencias por este exabrupto.

Allí, Jorge narró cómo fue que se dieron los hechos: “Me estaban esperando los chicos de “Socios” y veo que hay una señora que se me acerca y me encara y me empieza a gritar, lo que recuerdo porque es medio inconexo, me dice ‘deja de perseguirme, deja de mandarme gente a mi casa y espiarme, ¿Qué te importa lo que tengo en la nariz? Si querés te estornudo para veas’. Entonces yo ahí, en las imágenes se ve que abrazo al notero, porque intenté calmarla”, comenzó diciendo.

Al tiempo que sumó: “La gente de seguridad de la radio se la llevan hacia la esquina, y yo arranco la nota con los chicos de “Socios del Espectáculo”, todo bien, me di cuenta rápidamente que estaba desequilibrada mentalmente. Porque digo esto, porque acá no hubo connotación politica, no me vino a agredir políticamente. Es alguien que está, ahora que estoy viendo, obsesionada conmigo “, comentó.

Y siguió: “ De golpe veo que la señora viene corriendo y saca una botella, yo no sabía que era una botella, veo que algo saca, y yo instintivamente levanto el brazo derecho y ahí me doy cuenta que es una botella que estaba casi llena y ahí pego fuerte y ahí dije: `para, hasta acá era tratar de calmarla`. Y digo `llamen a la policía`”, aseveró.

Y sostuvo: “No para que la metan presa, me di cuenta rápido, y ahora lo comprobamos, que tiene problemas mentales. Yo la verdad que no la quiero presa, me parece que necesita ayuda. Es más en un momento le dije, varias veces ¿necesitas ayuda? , decime cómo te puedo ayudar. Yo intentaba calmarla”, explicó.

Luego desde el ciclo de C5N comenzaron a replicar los numerosos posteos que la mujer publicaba en Facebook y que a diario le dedicaba a Jorge Rial, acusándolo de diversas acciones y hechos.

La explicación de la actitud de la mujer vino por el lado del periodista Mauro Federico que explicó: “Al parecer la punta de esta mujer viene de su trabajo, ella evidentemente trabajaba en una empresa de emergencias médicas, en esa empresa aparentemente tiene un enfrentamiento con alguien y a ese alguien ella lo liga a Jorge Rial. Porque eso que dice de Bogotá es algo que seguramente alguien la grabó, adentro de una ambulancia, ella lo cuenta, y lo difundió. Y cree que vos estás detrás de esto, Jorge”, analizó el panelista del ciclo ante la atenta escucha de Rial.