Jorge Rial elogió a Santiago del Moro al frente de GH: “Lo va a hacer muy bien”

La noche del lunes tuvo el debut de Gran Hermano por la pantalla de Telefe, y Jorge Rial, legendario conductor del famosos reality analizó cómo fue la gala que dio comienzo al programa.

Con un video que dejó colgado en su feed, el conductor dejó sus primeras impresiones del ciclo que condujo entre 2007 al 2016 y que hoy tiene la posta Santiago del Moro. “Yo estuve en las entrañas del monstruo y nadie me puede contar de qué va. Acá mis primeras impresiones. Bienvenido el reality más importante de la historia”, escribió junto al video en el que habló de cómo vio la primera edición.

Lo primero que explicó es lo difícil que es estar ahí y que estaba muy feliz con la vuelta del producto que supo tener 50 puntos de rating en una final. “Volvió Gran Hermano, es una gran noticia para la televisión. Hoy no es un día para analizar, para decir si gustó o no gustó… Ustedes no saben lo que es un primer programa de Gran Hermano. La tensión con la que se vive. Es un programa que quiero mucho, que pasé del odio al amor cuando lo conocí desde adentro”, comenzó diciendo.

Ante las preguntas acerca de la nueva conducción fue categórico y dijo: “Santiago salió con los nervios…Miren, le voy a contar algo, mi primer Gran Hermano, salí y me tropecé. Me podría haber caído arrancando, del miedo que tenía. El conductor de Gran Hermano no es el mismo de las galas. Muchos decían que estaba muy arriba del Moro, pero este reality te lleva a eso. El espíritu de Gran Hermano te lleva a gritar, a estar alto”, aseguró.

Y advirtió: “La verdadera conducción es en el mano a mano con los chicos, cuando tenés que armar climas, cuando entras a la casa y tenés que psicopatearlos, aunque suene fuerte la frase, pero es eso”, asegurando que el tono del programa va cambiando conforme pasan las galas y se arman las internas.

Luego también analizó la participación de Wanda Nara y Roberto Funes Ugarte y sobre ellos expresó: “Wanda no aporta nada. Estuvo ese solo día, pero si me preguntan, extraño a (Mariano) Peluffo porque era el tipo ideal”, manifestó elogiando a su compañero de fórmula en los últimos tres Gran Hermano que condujo.

Para cerrar elogió el trabajo del colega y sostuvo: “Tenés que estar ahí, es muy importante y muy fuerte. Hay que saber llevar ese momento. Extrañé a Peluffo en ese rol, porque lo quiero pero, además, porque lo hace muy bien. Y del Moro lo va a hacer bien, no tengo dudas”.