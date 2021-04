Jorge Rial divulgó un audio que le mandó Horacio Cabak en vivo

Este jueves 29 de abril, Jorge Rial se encontraba tratando el tema del Horacio Cabak gate cuando de pronto el panelista de Polémica en el Bar, quien había abandonado el piso del ciclo conducido por Mariano Iúdica minutos antes, le envió un mensaje al conductor de TV Nostra.

“Jorge, acá Horacio Cabak. No voy a hablar más del tema y por eso no estoy al aire en Polémica (en el Bar)”, comenzó el audio que Cabak le manó al conductor de TV Nostra. Y continuó: “Ayer hice un comentario con respecto a vos. Estoy en una situación que nunca había vivido y estaba dolido con una situación que me llegó respecto a un comentario tuyo que entendí que se refería a mi persona”, señaló.

“Por eso hice el comentario que hice al aire. Te subí al ring en una situación que no tenías que estar, mala mía realmente. Ayer escuché lo que dijiste y tenés razón en algunos comentarios que hiciste”, manifestó, recalculando en la situación que puso al conductor de La Jaula de la Moda y TV Nostra frente a frente.

“Me hubiera gustado decirlo en Polémica, pero como no voy a hablar no estoy al aire en este momento. Pero la verdad, te subí al ring en una que no era tu pelea. Te mando un abrazo”, concluyó Cabak, poniendo, de alguna manera, una bandera blanca entre ellos.

La respuesta de Jorge Rial a Horacio Cabak tras el audio

“Me alegra que lo haya entendido de la manera que intenté expresarlo. No es nada personal, me subiste a una pelea que no era mía. Ahora, cuando me subiste al ring yo tengo que pelear, no voy a dejar que me caguen a trompadas”, analizó Rial tras poner al aire el audio.

Y cerró, tajante: “Me alegra que coincidas en algunas cosas, y calculo que coincidís en lo que estás sintiendo ahora. Te endulzan el oído, te mandan al frente porque sos famoso, seguramente ideológicamente en muchas cosas coincidas, pero te dan manija y te creés que sos un superhéroe. Ahora se comió un tsunami de frente y todos los que le doraban la píldora, no están”.