Jorge Rial disparó contra A24 y Daniel Vila por la polémica emisión del programa de Viviana Canosa tras su renuncia

Jorge Rial no perdió la oportunidad de comentar sobre la polémica emisión de “Viviana con Vos” que puso al aire A24 ayer, en la cual el estudio que era de Viviana Canosa estuvo vacío durante 10 minutos, para luego poner un compilado de los editoriales de la periodista.

Al comienzo del programa de Canosa, el periodista tuiteó filoso contra Edi Zunino, cuyo programa es el que precede a la franja horaria que le correspondía a Viviana: “Ya la silla y el decorado mide más que Zunino“. Luego, Rial retuiteó una foto del estudio de “Viviana con Vos” (A24) vacío y sumó varios emojis de risas.

Esta mañana, Jorge volvió a apuntar contra Daniel Vila y las consecuencias de su accionar con Viviana: “Al final, la kriptonita era Daniel Vila“.

La tremenda mojada de oreja del Grupo América a Viviana Canosa en A24

El lunes 8 de agosto, el Grupo América envió todo un mensaje durante el horario en el que tendría que haber estado Viviana Canosa con su ciclo “Viviana con Vos“. Desde A24 mostraron la silla vacía y la habitual taza de la conductora sobre la mesa. Pero sobre todo, la mojada de oreja llegó cuando pusieron al aire extractos de algunos editoriales duros de la comunicadora mientras que el graph rezaba “Libertad de expresión”.

“Programa especial de Viviana Con Vos”, anunciaron desde las cuentas oficiales de A24. “Libertad de expresión”, fue la consigna durante la emisión. Después de varios minutos mostrando la silla vacía y una taza, dando cuenta de que fue la conductora quien no se presentó a trabajar, A24 puso al aire una serie de editoriales duros de Canosa contra integrantes del Gobierno, indicando que jamás fue censurada.

También recordaron la emisión del 29 de mayo, cuando Canosa recibió en su programa al ex senador y ex embajador en Perú y en México, entre otros cargos, Jorge Yoma, pero tras un acalorado cruce la conductora lo echó en pleno aire.

La conductora no tuvo reparos en pedirle al ex diplomático que abandonara el piso y manifestarle que no estaba de acuerdo con su pensamiento sobre el Gobierno: “Quiero plantear algo porque me está latiendo el corazón más de la cuenta. Con todo respeto, Jorge, quiero que te vayas del programa porque puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro, y no me importa si a vos te molesta que le pongamos calificativos, porque solo pienso en la gente que durante dos años de este Gobierno, con la cuarentena y la pandemia la pasó pésimo”.

Luego de que Yoma abandonó el estudio, Canosa siguió con su descargo: “Hay gente que se suicidó, que perdió sus Pymes, que se siente estafada, que se siente una mierda, los chicos se quedaron sin educación y 200 mil pibes no van a volver al colegio, los pibes fuman paco… La verdad, te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente“.

La periodista estalló de enojo por la situación y expresó: “Yo laburo para ustedes, no para los políticos. El honor no tiene precio. No se puede escuchar tantas estupideces y con tanta impunidad. Son impunes, la Argentina es impune, y yo a esta Argentina no la soporto más. No soporto más a los Yoma de la vida, a los Albertos Fernández, a las Cristinas Kirchner, a estas lacras que son ricas mientras el pueblo es pobre”.

Cómo fue la discusión de Viviana Canosa con las autoridades de América previo a su renuncia

Viviana Canosa anunció el fin de su programa en A24, “Viviana con Vos”, después de que le prohibieran presentar un informe crítico contra el ministro de Economía, Sergio Massa. La conductora usó la red para manifestarse sobre el tema e indicó que se va por “diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión”. Tras el revuelo, se dio a conocer qué ocurrió previo a que la conductora tomara la decisión de irse del canal.

Si bien la comunicadora explicó lo ocurrido, no dio detalles sobre la discusión con las autoridades del Grupo América. Por eso, en “Socios del Espectáculo” (El Trece), la periodista Karina Iavícoli contó cómo fue el detrás de escena: “Ella el viernes llegó al canal como siempre y cuando llega, baja Mariano, el gerente comercial del canal, y le dijo: ‘Ese video no lo vas a pasar, no vas a podés poner ese tape de Massa al aire’. Ella dijo que sí lo iba a pasar y como le dijeron que no, dijo ‘bueno, entonces me voy’. Le dijeron que la esperaban el lunes y les dijo ‘no me esperen más, porque no voy a venir más’“, detalló Iavícoli.

“Esto fue una decisión unilateral porque hay un gran lío entre Claudio Belocopitt y Gabriel Hochbaum (accionistas del canal) por esta bajada de línea, no les pareció acertado que pasara de esta forma. Viviana se fue después con todo su equipo a cenar y hoy van a hacer la rescisión del contrato“, agregó.

A su vez, Jorge Rial aportó datos al respecto y en “Argenzuela” (C5N) aseguró que “Canosa no tomó sola la decisión”. En relación a esto, el periodista Mauro Federico aportó: “Ella convocó a su equipo en el camarín, cuenta a situación y dice que creía que el programa no debía salir al aire si no podían poner el informe. Lo sometieron a una votación y estuvieron todos de acuerdo. Ahí le comunicaron al productor ejecutivo que el programa no iba a salir al aire”.

Qué dijo Daniel Vila sobre la renuncia de Viviana Canosa

Tras el revuelo ocasionado, Daniel Vila, el dueño del Grupo América, habló con Infobae y aseguró que él no le pidió a Viviana Canosa que se fuera del canal, sino que solamente no se escrachara a los políticos en los informes que pasara en su programa.

“En ningún momento el canal A24 le dijo a Canosa que se tenía que retirar o que le levantaba el programa. La decisión de que el programa de Canosa no esté al aire es de Canosa. Y la única decisión que tomé de manera personal fue la de evitar que se difundieran escraches a políticos, funcionarios y dirigentes sociales. La esperamos el día lunes”, sostuvo Vila.

VIVIANA CANOSA, DANIEL VILA Y SERGIO MASSA.

Tras asegurar que la relación con la conductora siempre fue buena, agregó: “Lo que hice fue ejercer mi rol como responsable de la línea editorial del Grupo América, y en este caso puntual de A24, señalé tanto para el programa de Canosa como para el resto de los programas periodísticos, que no iba a autorizar la emisión de una serie de escraches caseros hechos a políticos, funcionarios y dirigentes sociales porque alientan a la violencia social. Nadie puede decir que el canal América y A24 no son plurales, aquí hablan y opinan todos”.

Sobre la decisión de Canosa de renunciar a A24 explicó: “El gerente (Besada) trató de convencerla de que se quedara. Que esta no era una decisión que tenía que ver exclusivamente con ella, sino que era una decisión editorial del canal. Pero Canosa no lo aceptó“. Cuando desde Infobae le preguntaron a Vila si esta elección editorial tenía que ver con su amistad con el ministro de Economía, Sergio Massa, el afirmó que no.