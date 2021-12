Jorge Rial dio positivo de coronavirus: “Pensé que el virus no me iba a alcanzar”

Jorge Rial comunicó a través de sus redes sociales este mediodía que dio positivo de coronavirus. El conductor de “Argenzuela” en su mensaje hizo hincapié en lo necesario de la vacunación y advirtió que pensó que el virus no lo iba a alcanzar.

“Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones”, comenzó escribiendo en una story de Instagram. Y cerró: “Gracias a que estoy con vacunación completa, transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose, ¡y vacúnense! Por ustedes y los demás!”.

EL positivo de Rial, se da en medio de una nueva ola de contagios que también alcanzó a otras celebridades, como Iván de Pineda, Claudio Cosano, y luego de que Romina Pereiro, su mujer, transitara el covid-19 hace 10 meses.

Rodrigo Lussich se comunicó con Jorge Rial mientras estaba al aire en “Intrusos” (América TV), ahí confirmó que: “Me lo detectaron hoy a la mañana… Romi es negativa”. Romina Pereiro ya tuvo coronavirus anteriormente, en ese momento, fue el periodista quien se aisló dentro de su casa para evitar el contagio.

Qué problemas de salud tiene Jorge Rial

Hay que recordar que el conductor de Radio 10, de 60 años de edad, posee factores de riesgo con respecto al Covid-19 debido a sus problemas coronarios e hipertensión, y su esposa, Romina Pereiro, le ha pedido varias veces que trabaje desde su casa y salga lo menos posible, algo que cumplió en distintos momentos mientras estuvo en Intrusos y TV Nostra (América).

En 2010 cuando le realizaron una angioplastia tras una obstrucción en una arteria. Hace 10 años cuando lo intervinieron, debieron colocarle un stent, dado que se quedaba dormido entre los cortes del programa y ello o dejó con deficiencia cardíaca.

Rial tomó la decisión de utilizar barbijo al aire, pero esta medida duró menos de una semana. A pesar de cuestionar a otros que se iban a vacunar al exterior, en mayo de 2021 admitió haber viajado a Estados Unidos para inocularse contra el Covid, luego de la insistencia de Pereiro y su familia.

“La actitud soberbia de Carlos Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”, escribió Rial el pasado 14 de mayo molesto por los dichos del Procurador del Tesoro.

La gran angustia de Romina Pereiro y Jorge Rial

Ayer el matrimonio recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores, debido a que su perrita bulldog francés llamada India se había perdido. Rial y Pereiro residen en el barrio de Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que esperaban que sus vecinos vieran su mensaje desesperado: “Tenía un collarcito negro. Es sorda, tiene 4 meses.

Horas más tarde, Jorge Rial y Romina Pereiro anunciaron que su mascota había vuelto a casa: “¡Apareció India! ¡Gracias a todos!”. Los famosos se dejaron saber bastante preocupados por la pérdida de su perrita y la felicidad de haberla encontrado, fue opacada con el positivo de coronavirus.