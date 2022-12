Jorge Rial apuntó contra Susana Giménez tras su festejo por el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar

SUSANA GIMENEZ Y JORGE RIAL | CAPTURA

Jorge Rial profundizó su enfrentamiento con Susana Giménez al burlarse de ella luego de ver el video viral que la muestra feliz en el estadio donde se disputaba Argentina vs. Polonia por los octavos de final en el Mundial de Qatar 2022.

El conductor de Argenzuela (C5N) lanzó toda su ironía contra contra Susana Giménez después de ver el video que muestra cómo La Diva de los Teléfonos festejaba el triunfo de Argentina ante Polonia, por dos tantos contra cero, en una de las tribunas del estadio 974 de Doha.

Un usuario de TikTok divisó a Susana en una de las tribunas y la saludó. Cálida como siempre, la diva retribuyó el saludo. “Hola Susana, te estamos llamando, queremos ganar”, empezaron a cantar los presentes que la reconocieron mientras ella levantaba los brazos para seguir el ritmo. El momento fue grabado y compartido en la red, y rápidamente se convirtió en viral.

Enterado, Rial, que mantiene un enfrentamiento con la diva por dichos de ésta sobre Argentina, citó el tuit con el video y puso: “Que alguien le avise que no juega Uruguay”.

¿Qué paso entre Jorge Rial y Susana Giménez?

Si bien el cruce entre ellos tiene larga data, el fuego entre Susana Giménez y Jorge Rial recrudeció cuando la diva se fue a vivir a su rancho en Uruguay por la pandemia de Coronavirus y desde allá criticó al Gobierno de Argentina.

En diálogo con Jonatan Viale en su programa radial de Radio Rivadavia, Susana fue cotnundente cuando le preguntaron si volvería a nuestro país: “Pienso que, si esto tiene algún arreglo, volvería. Lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela”, dijo, cuestionando al gobierno de Alberto Fernández. Esto hizo que Jorge Rial comenzara una persecusión enterna contra ella.

El enfrentamiento entre ellos siguió cuando el periodista vaticinó el fracaso teatral de Susana con la reposición de Piel de Judas en Uruguay. Sin embargo, la obra fue éxito. Pero entre ellos, todo fue escalando. Ante los dichos del ex Intrusos la diva respondió con un fuck you.

“Me encanta Susana. Tenemos una relación de amor-odio. La manito… Es una caricatura de ella misma. Se transformó en caricatura a partir de sus declaraciones, cada vez está más lejos de ser lo que era y ojalá aprenda algo de Mirtha Legrand“, dijo entonces. Rial manifestó cierta alegría al hablar sobre su conflicto con Susana: “La vengo corriendo hace rato, cuando nadie la corría. Me enorgullece que se enoje conmigo“.

“Susana es un ente inimputable e imputeable. Me alegra sacarla de los cabales, alguien lo tiene que hacer, sino se la está llevando de arriba. Será mi tarea todos los días encargarme de ella“, expresó Jorge, para luego cuestionar la educación de la presentadora: “Una dama, una señora de bien, sacada, pero me parece bueno que finalmente Susana se haya convertido en una caricatura deforme, mal hecha. Se debe haber visto y no le debe gustar verse así. Una señora que putea y muestra el dedito. Debe estar nerviosa, sentir que la mirada de la gente no es la misma después de las últimas declaraciones hirientes y despectivas hacia su país… Porque no está hablando de un Gobierno nada más”.

De igual manera, Rial apuntó a la postura política de Susana: “Sabemos que está agradecida al gobierno de Mauricio Macri porque la ayudó a evadir impuestos, que es una de las tareas que mejor hace, que es siempre ir fuera de la ley. Le perdonamos que haya usado un discapacitado motriz para comprar un auto, una señora que tiene mucha plata pero hizo algo que solo haría un canalla, y después lo escondió…”.

“Durante la era de Macri a ella, y a varios más, les dieron una exención de impuestos por su amistad con el poder; y después esta Susana que en medio de la pandemia decide exiliarse en su mansión de Uruguay y a partir de ahí hacer un derroteo de barbaridades contra su país natal y el país que la hizo importante y millonaria”, afirimó.

El conductor agregó sin piedad: “Ella vive en su mundo, es fácil vivir en Barrio Parque o Punta del Este. Susana hace años que no tiene contacto con la realidad. Su enojo es mortal. Cuando necesita arreglarse los dientes o curarse de las enfermedades viene a Argentina, no se queda en Uruguay. Cuando dice ‘el país es una mier…’ no habla del Gobierno, nos habla a todos, eso me enoja”. Rial concluyó su descargo con estas palabras: “Es una gran devoradora de ignorancia… Me causó gracia, lamento que esté desencajada. Si estuviera cerca de ella me preocuparía. Su, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitás algo? ¿Necesitas descansar? ¿Estás nerviosa? ¿Qué te pasa Susana?“.

A su vez, Susana Giménez fue contundente cuando le preguntaron qué pensaba de los dichos de Jorge Rial en su contra. La diva de los teléfonos sorprendió al decir que lo llevará ante la Justicia y lo dejará en la calle por mala persona.