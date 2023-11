Jorge Rial abandona Argentina para instalarse en México

¿Quién es el culpable de la partida de Jorge Rial?

El martes 14 de noviembre se conoció que Jorge Rial tomó la decisión de irse del país. La noticia cayó como un balde de agua fría en el mundo del espectáculo, ya que todos esperaban que en el próximo año tuviera la continuidad que le faltó en el 2023.

El corriente año fue difícil para el conductor. Además de los escándalos que siempre lo rodearon, como su pelea con Morena o el eterno enfrentamiento con Luis Ventura, sufrió un revés en su estado de salud. Ese hecho lo alejó tanto de la televisión como de la radio. Sin embargo, pudo reponerse de la adversidad y poco a poco fue retomando su rol principal en los distintos programas de los medios de comunicación.

Lo más raro de la situación, lo que llevó a muchos a especular, es la cuestión política. Jorge Rial es conocido por ser fiel al kirchnerismo y estar a favor de Sergio Massa como próximo Presidente de la Nación. Por este motivo, algunos señalaron que Rial estaría planeando su escape por si llega a ser Javier Milei quien se apodere de la Casa Rosada.

¿Por qué Jorge Rial se va del país?

El que soltó la bomba sobre el futuro de Rial fue Ángel de Brito, quien reveló: ‘Rial se va del país. Se va dos meses para trabajar en el exterior’. Con esto se confirma que, si bien abandona Argentina, tiene fecha de regreso para continuar con su trabajo en la farándula.

‘No se va a Uruguay, se va más lejos. Se va a México a trabajar por dos meses. Se había dicho que Rial iba a desembarcar en Canal Trece, esos eran los rumores que habían salido en algunos portales. Se va del país para hacer algo parecido a una serie y algo más. Va a hacer un podcast de historia y una miniserie’, agregó De Brito.

Conclusión

La partida de Jorge Rial ha generado gran revuelo en el mundo del espectáculo. Aunque se desconoce el motivo exacto de su decisión, muchos especulan que está relacionado con la situación política del país. Sin embargo, Rial tiene fecha de regreso y continuará trabajando en la farándula una vez que termine su proyecto en México.

Ángel de Brito se comunicó con el conductor y contó detalles del proyecto laboral que llevará a cabo en los dos meses que estará allí.

Al aire de LAM (América TV), Ángel de Brito anunció al comienzo del programa: “Rial se va del país dos meses, a trabajar en el exterior. Se va a México“.

Más tarde, el conductor ahondó en detalles y contó: “Jorge Rial se va dos meses a México a hacer podcasts que tienen que ver con la historia latinoamericana. Lo hace con su productora, su empresa y una de México“.

Luego, sobre la información que dio Marina Calabró de que el conductor de Argenzuela (C5N) podría desembarcar próximamente en El Trece, este lo desmintió: “Me dijo: ‘Leí los rumores, pero nada. Ya no estoy para esa liga. No me veo en Canal 13′”.

“Me voy dos meses a trabajar, produciendo podcast para México y Colombia. El primero lo estreno en enero y también una mini serie, pero no me quedo a vivir allá“, le contó Jorge Rial a Ángel de Brito. Cabe recordar que el comunicador regresó al mando de Argenzuela en C5N en octubre, a cinco meses del infarto que sufrió en Colombia, y no se sabe hasta el momento quién quedará a cargo del programa cuando él se vaya del país.