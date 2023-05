Jorge Messi, furioso: el comunicado de la familia en medio de los rumores sobre el futuro de Lionel

En medio de las negociaciones por el futuro de Lionel Messi, Jorge -padre y representante del capitán de la Selección argentina- aseguró que “no hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene”. De hecho, confirmó que todavía no tomaron ninguna decisión.

“La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”, publicó Jorge Messi en sus redes sociales.

El padre de Leo arremetió contra las versiones que indicaban que su hijo ya había llegado a un acuerdo con el Al-Hilal de Arabia Saudita por una cifra millonaria.

Jorge Messi: “Usan el nombre de Lionel”

“Usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada”, afirmó.

La Pulga volvió a los entrenamientos en el PSG. (Foto: @psg/Instagram)

El contrato de Messi con el PSG termina el 30 de junio: ¿y después?

En un mes y tres semanas el contrato de Messi con el PSG estará terminado. Su vínculo con el equipo parisino finalizará el 30 de junio y es un hecho que no lo renovará, por lo que todos se preguntan en qué club continuará su carrera.

Su gran objetivo es regresar al Barcelona, pero todo dependerá de que el club catalán logre reducir sus gastos para cumplir con el balance económico. Si eso se resuelve, el capitán de la Selección argentina volverá a España. De lo contrario, tendrá que analizar otra opciones.

Y entre esas opciones hay dos que toman fuerza: Al-Hilal de Arabia Saudita e Inter Miami, de los Estados Unidos.

El futuro de Lionel Messi no está definido (Foto: AFP)

Mientras que en Inter Miami lo quieren seducir desde el crecimiento de la MLS y de la calidad de vida para él y su familia en los Estados Unidos, la opción de Arabia Saudita tiene un foco muy claro: el económico.

Según informan desde España, Al-Hilal evalúa ofrecerle un contrato de casi 700 millones de dólares por temporada. Impresionante. Ante este escenario, Messi deberá definir su futuro en las próximas semanas.

El comunicado completo de Jorge Messi

“No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión.

Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada.

Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar porqué no contrastan las informaciones… No querrán que una verdad les arruine sus ‘noticias’”.

Comunicado de la familia Messi.

El Barcelona decidió hacerle un homenaje a Leo, aunque no tenía obligación, ya que el premio fue obtenido por su desempeño como futbolista de la albiceleste.

“¡Enhorabuena, Leo!”. También agregaron dos íconos: uno de aplausos y otro de la cabra (goat en inglés, la sigla de “greatest of all times”, el mejor de todos los tiempos).

“Muchísimas gracias por estos premios tan especiales para el mundo del deporte“, fue lo primero que escribió la Pulga en su cuenta de Instagram. Además, afirmó que “tanto el reconocimiento individual como el colectivo son el resultado de un éxito de todos” y añadió: “Cumplí mi sueño levantando la Copa del Mundo, un sueño que en realidad era compartido por todos los argentinos, por eso los premios son para toda Argentina”.

“Gracias a mi familia y a mis seres queridos, que me respetan y me apoyan siempre. Y por supuesto a los medios de todo el mundo y a la Academia de los Laureus por elegirnos. ¡Abrazo a todos!”, sentenció el astro argentino y Barcelona volvió a comentarle.

El discurso de Messi al recibir el Premio Laureus

“Es un honor compartir honor con otros ganadores. Siempre es lindo recibir un reconocimiento de este tipo, pero el fútbol es un deporte de equipo y este año cumplí el mayor sueño que tenía: ganar el Mundial con mi selección”, manifestó el 10 argentino tras recibir el premio en manos de Hugo Porta. Además, el delantero de 35 años, que ya había sido distinguido en 2020, concluyó: “Me costó muchísimo, ya al final de mi carrera. Tuve muchas alegrías con el Barcelona y muchas tristezas con la Selección, pero tuve muchas piedras en el camino y me hizo superarme”, sin hacer mención de su actualidad en el PSG.

Ese reconocimiento del club blaugrana hacia el jugador que cambió la historia de su equipo fue otro acercamiento más. Desde el Camp Nou quieren repatriar a su ídolo, pero las trabas económicas no pueden sellar su vuelta: es difícil pagar el sueldo de Messi sin romper el Fair Play financiero y conseguir el aval del Fisco de España.