Jimena Baron anunció su embarazo: “Estamos embobados”

Este domingo Jimena Barón sorprendió desde sus redes sociales al contar que está esperando su segundo hijo. La cantante reveló que está embarazada de tres meses y dio detalles de cómo se lo contó a su pareja Matías Palleiro.

De esta manera y con una significativa foto Jimena expresó: “Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo”, comenzó diciendo.

Y sumó: “Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos. Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá“, describió emocionada.

“Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción.

Ahora sí estamos todos.Te amamos. Los amo demasiado a los 3″, concluyó.

Luego continuó contando el paso a paso de cómo fue la planificación del embarazo, y cómo fue que lo mantuvo en secreto estos últimos tres meses, mientras contestaba las inquietudes de los seguidores.

“¿Dónde estaba el bebé en Tailandia? ¿Dónde se escondió?”. Ante la consulta, la artista subió un breve video donde se notaba su pancita de embarazada y explicó: “Sabrá la gente que acá hay un bebé, que va a ser escondido durante una semana. A la lista de exigencias de protocolos de vestimenta y colores yo tenía que esconder un pibe”.

Sobre el sexo del bebé confesó que aún no saben el género y que no hará el tradicional “Gender Party”, ya que no comparte ese tipo de celebraciones.

“No sabemos aún. Yo estoy segura de que es varón, pero de pura intuición. ‘El pibe’ le digo, ¡apenas sepa les cuento! ¿Ustedes qué piensan?”, preguntó.

Sobre la fecha de parto, Jimena adelantó que será el 24 de junio del año que viene: “Matías tenía en mente empezar a buscar en nuestro viaje solo a Perú. Yo hice las cuentas y le dije: ‘Che, ¡pará! Yo voy a pasar el verano con náuseas, teniendo que ocultar un embarazo, el pibe va a nacer en primavera, todos desnudos y felices en el calor y yo postparto, me tengo que llevar de vacaciones un recién nacido. No, señor”, expresó fiel a su estilo jocoso.

“Es ahora, yo te llego al verano ya confesada, sintiéndome bien, el bebé nace con frío, yo feliz hibernando en tet… feliz y cuando llega el calor ya me recuperé y nos llevamos a Quequén un bebito de siete meses que ya le puedo untar protector solar. Fabuloso cálculo”, agregó.

Además compartió la emoción de su hermano Momo que dijo: “La gente quiere saber cómo estás con la noticia. Sos lo que más le importa”, resaltó aclarando que para evitar los celos no hace más que elogiar al menor para apaciguar la espera y la ansiedad.

“Te puso contento…¿Cuánto del uno al diez?”. Sin dar vueltas, el menor expresó: “Ocho porque si es hermano suben dos…”. “Y si es hermana ocho de alegría, okay”, sumó, entre risas, su mamá.