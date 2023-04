Jey Mammón abandona el país

Luego de dos entrevistas televisivas, la primera con Jorge Rial y la segunda con Baby Etchecopar, Jey Mammón decidió armar las valijas y dejar la Argentina, en busca de paz mental, aunque sea por un tiempo. ¿Su paradero? Europa.

En Socios, Rodrigo Lussich fue el encargado de revelar esta información y fue muy crítico con el conductor de Telefe. "Le está errando fiero, inclusive por soberbio. En un momento llegó a decir que él lo estaba cuidando a Lucas, otra vez el cinismo extremo, donde él está cuidando a la víctima y no está contando eso que él sabe que si lo contara lo dejaría muy mal parado. Es una vergüenza que lo diga en televisión con tanta impunidad", opinó el periodista.Jey Mammón en la entrevista con Baby Etchecopar.

Sobre los planes de Jey Mammón Lussich explicó: “La decisión es irse de viaje y salir de esta maraña, de esta burbuja mediática y social con una realidad para la cual va a tener que salir a la calle, porque para llegar a Ezeiza va a tener que salir a la calle evidentemente como el pretende salir y ver qué pasa”, remarcando que el conductor deberá romper su aislamiento, el que está llevando a cabo desde que salió a la luz la noticia. “Ahí encontrará una realidad que tal vez lo persiga hasta Europa. Seguramente lo va a perseguir hasta allá también”, agregó.

De todas maneras, el denunciado aseguró realizar una entrevista más con un medio, previo a dejar el país, en ánimos de continuar aclarando las polémicas. "Va a dar una nota más con Ulises Jaitt porque quiere aclarar el tema de la famosa lista de Natacha Jaitt que fue adulterada en redes sociales, que no lo incluía a él", expresó el periodista de El Trece.Jey Mammón.

Qué dijo Jey Mammón en la entrevista con Baby Etchecopar

El lunes por la noche, el denunciado por abuso sexual infantil hizo su segunda aparición televisiva, en diálogo con Baby Etchecopar, y reiteró su visión de los hechos. “Lucas tenía 16 y yo 31” fue su frase más contundente, que reafirmó una vez más.

El conductor de la Peña de Morfi también habló sobre Benvenuto.y consideró: “Si yo hubiera sabido algo de lo que le estaba pasando le hubiera dicho: ‘vamos juntos a denunciar’”. Por otra parte, Jey negó haber cometido un delito y afirmó: “No tengo que explicarle a nadie mi inocencia. Que cada uno piense lo que quiera”.Lucas Benvenuto.

El viaje al exterior de Jey Mammón para “salir de la maraña”, llegó como una sorpresa, dado que el conductor de Telefe permanece aislado en su casa y recién está comenzando a brindar entrevistas, como la de Baby Etchecopar, dejando que los periodistas ingresen a su hogar y charlen con él en la intimidad.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich expusieron mensajes entre el músico y el atleta antes de que este último lo denunciara por abuso sexual. Mirá.

Lucas Benvenuto y Jey Mammón: “Sos un forro de mierda, pero me encantás”

Los nuevos audios de Lucas Benvenuto a Jey Mammón

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares presentaron nuevos audios de Lucas, en los cuales se pude notar el tono amable con el que se comunicaba con Jey en el 2018, cuando retomaban contacto de vez en cuando.

En el primer audio inédito de Benvenuto a Mammón, del cual se desconoce la fecha de origen, este le comenta su felicidad por verlo triunfar en el medio televisivo: “Todo bien, acá de un lado para el otro, pero bien. Nada, nada, muy bien, muy bien. En casa te miran siempre boludo, encima a la hora de la comida, como que siempre almorzás conmigo y nada, me hacés reír mucho. Espero que vos estés bien, se te ve bien, que no sea el típico síntoma estrella que por la tele te veo bien y no… No, no, sé que estás bien y te mando un besote“.

En Octubre del 2017, Lucas le envió un nuevo audio al presentador, en el cual le asegura que sigue pendiente de él y que no puede olvidar el vínculo que tuvieron: “Hola, hermoso. Hola, hermoso, hermoso, hermoso. Ya no sé cómo bailaste, ya no sé cómo te fue. Me fui a Europa, volví, estuve cuatro días y ahora te estoy escribiendo acá desde Cancún, México. Me acordé de vos y no sé por qué me acordé de vos, yo siempre me acuerdo de vos. Ahora llegó el viernes a Buenos Aires, estoy un mes y me vuelvo a ir en 20 días de nuevo a Europa, y así, así; y nada, no sé qué nos pasa Jey. Yo te adoro mucho, mucho, mucho, y no te quiero perder. No sé por qué te estoy diciendo ahora, acá en Cancún, en este momento, en esta hora, en estas circunstancias, pero no sé, yo quería que lo sepas. No sé, soy un forro de orto y vos también sos un forro de mierda, pero me encantás, me encantás hasta los huesos“.

Asimismo, los periodistas expusieron chats de abril del 2016 entre Jey y Lucas. El atleta saludó a Mammón con varias fotografías suyas y el mensaje que expresaba: “Quiero ser tu Ricky Martin”. Tras reírse, el músico contestó: “¿Cómo andás?”. Benvenuto respondió con un audio y Jey agregó: “Estoy muy bien bombón”.

En otra captura, se observa a Mammón con intenciones de invitarlo a la obra de teatro “El Champán las pone mimosas”, donde interpretaba su conocido personaje: “Tenés que ver a Estelita en Champán“. Lucas respondió entusiasta: “Qué lindo, me súper alegro por vos, Sapin. ¿Estás en Buenos Aires? Te quiero ver antes, en privado, una obra para mí solito. Te re extraño. Qué loco que nos alejamos tanto. En fin, estamos acá, te quiero ver“.

Sin embargo, Mammón le manifiesta que Lucas había optado por mantener una distancia: “La última vez que hablamos no me diste mucha pelota“, a lo cual, Benvenuto respondió amoroso: “Estaba a mil, lindo. Renuncié al trabajo y doy clases de gym, también entreno algunas personas particulares como personal. Estoy re tranquilo. Puedo darte hasta la pija si querés”.

“¿En serio estás más tranqui o es chamuyo?”, preguntó Jey y Lucas contestó que siempre pensaba en él, y que en ese momento sí se podían ver: “No quita que siempre te piense y que de vez en cuando quiera verte. Yo puedo siempre ahora, qué sé yo”. Pero Jey responde con una advertencia: “Y yo a vos. Antes decías que estabas acá, que te quedabas, pero después chau, desaparecías”.

“Claro, pero las circunstancias eran otras. Mi vida cambió mucho. Ya no tengo 16 años como cuando me conociste. Cambió todo, bonito. ¡Ya tengo 23!”, aclaró Lucas.

Asimismo, entre el 2018 y el 2019, mientras que Jey Mammón estaba en pareja y optaba por no responder, Lucas le envió varios mensajes, en diferentes momentos con intención de retomar el contacto e incluso verse: “Soñé con vos. Te quiero ver. ¿Creés que será posible?”, “te extraño”, “¿No me vas a responder más?”. Luego de eso, llegó el audio en el que Lucas le manifestó a Jey que no iba a salir en la televisión para contar que estuvieron juntos cuando él tenía 16 años, lo cual se dio un año antes de que Benvenuto acudiera a la Justicia.