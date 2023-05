Jésica Cirio se sinceró sobre una posible vuelta de Jey Mammón a la televisión: “Por donde lo mires es complicado”

Jésica Cirio estuvo presente en Cinco de copas (Radio Zónica) y se refirió a la vuelta de Jey Mammón a la TV tras la acusación por abuso sexual de quien era su compañero en La Peña del Morfi (Telefe).

JEY MAMMÓN Y JÉSICA CIRIO | INSTAGRAM

La conductora se sinceró al respecto: “No lo sé. Es algo que tiene que ver la gente y él. Me siguen sorprendiendo estas cosas, uno nunca se deja de sorprender”. E, insistió: “Estas situaciones te angustian, te sorprenden y te desconciertan. Que sé​ yo, fue todo muy inesperado, muy triste”.

JEY MAMMÓN Y JÉSICA CIRIO | TELEFE

En cuanto a algún acercamiento con el músico: “Hablé en ese momento y ahora en este tiempo no volvimos a hablar”.

Y, decidió explicar cómo le afectó la denuncia de Lucas Benvenuto hacia Jey Mammón: “Me afectó por todo lo qué pasó, por el programa. Por toda la gente de mi equipo con la que llevamos años en el programa… por donde lo mires es una situación muy complicada”.

¿Cómo quedó la relación de Jey Mammón con Telefe?

Luego de estar varios días fuera del país por la denuncia que recibió por abuso sexual, Jey Mammón ya se encuentra nuevamente en Argentina intentando volver a retomar su vida. En Socios del Espectáculo (El Trece), reveló que ya se reunió con las autoridades de Telefe para saber qué pasará con su futuro.

En principio, el notero del programa quiso saber cómo se sentía al respecto por todo lo sucedido. “Ya es parte de mi cotidiano que estén en la puerta de mi casa. Está todo bien, no pasa nada”, expresó Jey. Además, el humorista opinó sobre su posibilidad de volver a trabajar: “Por supuesto que en algún momento volveremos a la televisión”.

Con respecto a la publicación sobre el cartel que pedía la vuelta de Jey Mammón a La peña de Morfi (Telefe), explicó: “Lo subí porque me pareció un lindo gesto de esa familia, recibo muchos mensajes privados de la gente. Es una fotografía de lo que me pasa a diario y me gustó reflejarlo en las redes”.

Sin embargo, el notero quiso saber más, y le preguntó a Jey cómo estaba su relación con Telefe, ya que la información que tenían era que no iba a volver a trabajar en la pantalla grande, a lo que Mammón afirmó: “¿Tenías la curiosidad de dónde vengo? Vengo de charlar con las autoridades del canal. Tengo muy buena charla con ellos. Tengo contrato hasta fin de año. Seguro volveré a la pantalla del canal, además la televisión es mi lugar de laburo: la tele, la radio y el teatro”.

JEY MAMMÓN | CAPTURA: SOCIOS DEL ESPECTÁCULO

“En este momento, mi energía no está puesto en volver a la televisión, sino en contrarrestar una denuncia que es falsa”, concluyó Jey Mammón, sobre tu futuro.