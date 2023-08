Javier Milei volvió a La Matanza. Lo hizo acompañado por el candidato a Intendente, David “Dipy” Martínez y Carolina Píparo.

Acompañado por “El Dipy”, Milei llevó su prédica anti casta a La Matanza

El diputado libertario recorrió el municipio junto a su precandidato a intendente y afirmó que los políticos “con tal de mantener sus privilegios toman decisiones que llevan a la gente a vivir en la miseria”.

MILEI Y EL DIPY RECORRIERON LA MATANZAFOTO: PRENSA JAVIER MILEI

Javier Milei volvió a pisar La Matanza. Lo hizo acompañado por el candidato a Intendente, David “Dipy” Martínez y Carolina Píparo. Primero recorrieron el centro de Laferrere y luego el shopping de San Justo.

En ambas localidades, el economista y el músico dialogaron con los vecinos y comerciantes, y se sacaron selfies.

“Cuando me piden la definición de casta digo que son todos aquellos políticos que quieren mantener el status quo. Los políticos que gobiernan hace décadas La Matanza son el emblema de ello. No les importa tener a sus habitantes en la pobreza y la indigencia. No les importa privarlos de acceso al agua potable y el asfalto. Con tal de mantener sus privilegios toman decisiones que llevan a la gente a vivir en la miseria”, dijo Milei.

El precandidato visitó las ciudades de San Justo y Gregorio de Laferrere, donde se reunió con vecinos y comerciantes, acompañado por “El Dipy” y la diputada nacional y precandidata a gobernadora bonaerense Carolina Píparo.

El economista reiteró sus críticas a los políticos y enfatizó que “no les importa privarlos (a los ciudadanos) de acceso al agua potable y el asfalto. Con tal de mantener sus privilegios toman decisiones que llevan a la gente a vivir en la miseria”.

Bajo esta misma premisa, el dirigente libertario enfatizó que “el vecino que no es esclavo del municipio por necesidad es esclavo de la política económica nacional. Pierde por todos lados”.

El líder libertario presentó el miércoles su plan de gobierno que contempla la privatización de la salud, la educación y las empresas del Estado, la reforma judicial y la eliminación de la obra pública.

Además, reiteró su plan para una reforma monetaria, la eliminación de las restricciones cambiarias y cambios en las leyes de inteligencia, de seguridad interior y de defensa nacional.