Javier Milei visita a Yuyito González en su programa a un año de su primera entrevista juntos: “Cumplí”

La conductora de Empezar el día tuvo a su pareja en el ciclo que conduce todas las mañanas por Ciudad Magazine.

“¡Bienvenido, mi amor! Hermoso, mi amor”, agregó, con un fuerte aplauso y un apretón de manos que le dio a Milei. Y agregó, visiblemente emocionada: “Me cumpliste la palabra, y así sos”.

Con el tema de fondo Me gusta todo de ti (de Noche de Brujas), Yuyito se mostró muy feliz de tener a su pareja en su ciclo y recibió al presidente a puro canto y dulces palabras: “Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara… Ahora se lo digo todo a él en la cara con esta canción, ¡Ya quiero que lo veamos y que le pongas la canción bien, bien fuerte!”

El romántico recibimiento de Yuyito González a Javier Milei en su programa: “Bienvenido, mi amor”

Javier Milei en su visita al programa de Yuyito González. (Foto: Captura Ciudad Magazine)

Javier Milei volvió al programa de Amalia “Yuyito” González a un año de la primera entrevista que hicieron juntos. Este lunes, al aire de Empezar el día (Ciudad Magazine) la pareja demostró ante las cámaras el amor que los une.

Ver Video: ttps://tn.com.ar/videos/show/television/2024/11/04/javier-milei-visita-a-yuyito-gonzalez-en-su-programa-a-un-ano-de-su-primera-entrevista-juntos-cumpli/

“Cumplí con mi palabra, te dije que iba a volver como presidente”, expresó el líder de La Libertad Avanza, para recordar las palabras que había dicho en noviembre del 2023.

“Te cumplí la palabra. Te dije que iba a volver como presidente”, le recordó el entrevistado. Y Yuyito cerró, antes de dar inicio a una profunda conversación en la que tocaron varios temas de actualidad: “Ay, que emoción. Que emoción, mi amor. Un año después”.

“Yo te hago una pregunta a vos. ¿Es difícil hacerme una pregunta si estamos todos los días juntos?”, le dijo Javier a Yuyito entre risas por el tiempo que comparten. “Sí, pero pensé que iba a ser más difícil. ¡Con vos todo fluye, amor!”, contestó ella mientras se daban la mano.

Yuyito González y Javier Milei demostraron su amor ante las cámaras. (Foto: captura Ciudad Magazine)

En un momento de la charla, la exvedette contó que se levanta a las 6 para prepararse e ir al canal a hacer su programa y que media hora después, siempre recibe un mensaje de “buen día” por parte del Presidente.

“Nuestro primer beso”, dijo Yuyito al recordar el día que se gestionó su propia entrada para ir al Luna Park a la presentación del libro de Milei. “Vos estabas preparadísimo para poder cantar. No ensayaste mucho porque estábamos hablando en el camarín”, agregó ella entre risas.

La unión de Javier Milei con Yuyito González y Elvis Presley

Durante la entrevista en Empezar el Día (Ciudad Magazine), @yuyitogonzalezok contó que conoció las canciones de Elvis Presley por recomendación de su novio, Javier Milei. “A mi me encantan los temas de él que más tienen que ver con nosotros”, expresó la conductora y dijo que son “Let it be me” y “Unchained Melody”.

“Es el único cantante popular que podría haber sido cantante lírico”, detalló el Presidente. Además, explicó cómo se volvió fanático del artista. “Encontré un documental donde pasaban un tramo del recital de Hawaii de 1973″, comentó. “Si, lo vimos hace no mucho”, agregó la conductora en ese momento. “A partir de eso, quedé muy impactado con Elvis”, aseguró el mandatario.

Yuyito González y Javier Milei repasaron las canciones de Elvis Presley que sellaron su amor. (Foto: captura Ciudad Magazine)

Por su parte, el Presidente dijo que su canción favorita de Presley es “Suspicious Minds”.

Sobre esto, indicó: “Fue el primer tema que me impactó, la letra trata de las mentes sospechosas. Musicalmente es enorme, maravilloso. La versión que más me gusta es una de él en un show en Las Vegas, es impresionante”, comentó @javiermilei y contó que tiene más de 100 discos del rey del rock and roll.

Noticia en desarrollo…