Javier Milei: “Si hay un gobierno que está peleando contra la corrupción somos nosotros”

El presidente Javier Milei brindó una entrevista de casi dos horas para el podcast del informático ruso-estadounidense Lex Fridman, en el cual conversó sobre su gestión al llegar al poder, la libertad económica, corrupción, inflación, entre otros temas.

“Bajamos 11 puntos porcentuales la pobreza, parece un milagro, y no se perdieron puestos de trabajos”, comenzó al inicio de la entrevista el mandatario argentino.

A su vez, señaló que “​​Argentina encontró su piso de actividad en el mes de abril. A partir de ese momento empezamos a experimentar una recuperación cíclica. Los salarios vienen creciendo todos los meses por encima de la inflación”.

“En el año que hicimos el ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad, vamos a terminar con menos inflación, menos pobres, mejores salarios reales y un PBI más alto”, expresó Javier Milei.

Corrupción y Cristina Kirchner

“Si hay un gobierno que está peleando contra la corrupción somos nosotros”, sostuvo Javier Milei y agregó que “cada desregulación es un privilegio que le quitamos ya sea a un político, a una empresa prebendaria o a un grupo de poder”.

“Hace 2 días se condenó a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción, y le quitamos la jubilación de privilegio. El kirchnerismo utilizaba pensiones de discapacidad para actos de corrupción. Hay una ciudad que hay más pensiones que gente. Durante mi gobierno no solo se condenó a Cristina Fernández de Kirchner, sino que además se condenó los dos ataques asesinos terroristas que hizo Irán”, concluyó.

Medios de comunicación

“Una de mis grandes peleas es la corrupción en los medios de comunicación, les quité la pauta oficial. A pesar de que nosotros tenemos noticias maravillosas todas las semanas, los medios de comunicación hablan peste, ellos quieren mentir. Por eso gran parte del periodismo en Argentina odian la red X y nosotros los libertarios la amamos”.

“El rol de Elon Musk ha permitido que la verdad fluya, por eso los periodistas en argentina están tan violentos”, sostuvo Milei.

Alianza con Estados Unidos



“Con la apuesta a que Estados Unidos vuelva a ser el líder de Occidente, que viniera alguien que hiciera a América nuevamente grande apostamos a, en ese proceso, ser un aliado comercial, lo que además es una gran idea. Entonces nosotros queremos avanzar y profundizar nuestros vínculos comerciales y nuestros vínculos también en términos de inversiones y digamos y también digamos buscamos ser un aliado digamos parte de la OTAN”.

“Varias cosas que yo admiro del presidente Trump. La primera es que probablemente, y ha dado pruebas más que suficientes en su primera presidencia, que entiende la naturaleza de la batalla cultural. Él ha enfrentado el socialismo abiertamente, sus discursos van en contra del socialismo de manera abierta”

“Otra cosa que yo también le admiro es el coraje. De hecho, gracias a Dios no lo mataron, pero fue por un pequeño acto que no lo mataron, que fue que justo se corrió. Y sin embargo, eso no lo amedrentó”, concluyó.