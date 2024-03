Javier Milei reveló que habló con Sergio Agüero por las sociedades anónimas en el fútbol: “Tiene una inteligencia para nada convencional”

El presidente Javier Milei reflotó este sábado la iniciativa del Gobierno de avanzar en el desembarco de las Sociedad Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino y reveló que mantuvo una charla con el exdelantero de Independiente, la Selección y Manchester City, Sergio Agüero.

“He tenido la dicha de poder hablar con Agüero. Quiero destacar que es una persona de una inteligencia para nada convencional, tiene una profundidad analítica sorprendente y entiende la naturaleza del planteo que hacemos”, destacó Milei en el inicio de su respuesta sobre la posible llegada de las SAD al fútbol argentino.

Milei fue enfático en señalar en una entrevista con radio Mitre que su planteo no es para exigir que los clubes sean privados, “sino que esté la posibilidad de que si alguien quiere tener un club privado lo pueda tener”.

El mandatario libertario dijo que su objetivo no es imponer un modelo, sino que “otros esquemas societarios que puedan interpretar el fútbol con una lógica distinta”.

Hace una semana, el Presidente deslizó que Manchester City “quiere comprar un club de la Argentina, uno muy grande”. Y añadió sobre los clubes: “Si estuvieran limpios permitirían que haya competencia, pero como están sucios no permiten la competencia. El mejor síntoma de que hay mafia es que no permiten la competencia”. A fines de 2023 se había referido al interés de otra institución de la Premier League, Chelsea, para desembarcar en Argentina.

El propio Agüero se refirió al asunto en un stream en su canal de Twitch y aludió a una eventual colaboración para acercar al City Group a Independiente.

“Si Dios quiere se haga, ahí me encantaría meterme. Ya sé a quién hay que ir a buscar”, dijo el Kun, en una posible alusión al City, del que es ídolo. Y añadió: “Son gente de buena fe y tengo muy buena relación con ellos. Seguramente estarían encantados de hacer progresar a un club como Independiente”.

La posibilidad de creación de las SAD está incluida en el mega DNU que fue rechazado el jueves en el Senado y que ahora pasa a Diputados. De todas maneras, la AFA, que se opone a la iniciativa del Gobierno, recibió un guiño de la justicia. Milei fue a la Bombonera para votar a Macri en las elecciones de Boca Juniors. Foto: AFP

Una cautelar frena los artículos del DNU sobre las SAD en el fútbol argentino

La buena noticia para la AFA que conduce Claudio Tapia también llegó el jueves. La Justicia confirmó la cautelar que suspende los artículos del DNU que permitirían la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas deportivas (SAD).

El 30 de enero, el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, a cargo del Juzgado Federal de Mercedes, recibió la presentación realizada por la Liga de Salto, afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino a través del Consejo Federal (presidido por Pablo Toviggino), y aplicó una medida cautelar para frenar su implementación.

La polémica surgida entre el mundo del fútbol y el DNU firmado por Milei en sus primeras semanas de gestión se reduce puntualmente a los artículos 335 y 345, que planteaban la modificación en los estatutos de asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas.

Fue la Cámara Federal de San Martín la que confirmó esa cautelar, señalando que la implementación de dichos artículos “altera el estado de situación de un colectivo de incidencia social como son las entidades deportivas, pues impide desarrollar su vida asociativa”.

Además, destaca que el debate de estos artículos no cumplen con la normativa que establece el dictado de un DNU: no hay necesidad ni urgencia, y no hay nada que impediría su tratamiento parlamentario.