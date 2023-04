Javier Milei reiteró que en caso de ser presidente impulsará una dolarización

El diputado y precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, reiteró hoy que en caso de llegar al Poder Ejecutivo pretende “dolarizar” la economía y crear una “banca offshore”. Además, calificó al sector agropecuario como una “locomotora” de la economía al participar del encuentro organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en su predio de Palermo.

“Si el Congreso me rechaza la dolarización no me voy a poner a llorar. Voy a hacer una consulta popular”, afirmó Milei. En ese sentido, el diputado señaló que “le importa un rábano lo que digan sobre la dolarización” y subrayó que es un “robo que el Estado imprima dinero para financiar el fisco”.

Asimismo, indicó que “hay distintas formas de dolarizar” y mencionó que estudia la posibilidad de “offshorizar la banca” para así poder “evitar las corridas”.

Y se recalcó que pretende cerrar el Banco Central ya que lo concibe como “un elemento por el cual estafan a toda la población”. “Nos hacen más pobres a todos”, resaltó.

Ante la Sociedad Rural Argentina, el líder libertario afirmó que “el campo” sería uno de los sectores que se beneficiaría con esta medida ya que “se eliminaría la brecha cambiaría” y de esa manera, el campo “tendría que triplicar sus ingresos”. “Les estarían sacando el pie de encima y podrían crecer y aportar muchísimo”, enfatizó.

En un discurso con muchos guiños hacia el sector, Milei resaltó: “El campo argentino es el mejor del mundo, se banca la brecha, se banca las retenciones, 22 impuestos más y las expropiaciones”. Por este motivo, lo catalogó como “el mejor del mundo” y destacó que tiene que ser “la estrella y la locomotora” de la economía.

Están presentes en el el evento la comisión directiva del CICyP presidida por Marcos Pereda, también el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA); Daniel Funes de Rioja, el representante de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi y los empresarios Martín Cabrales (Cabrales); Bettina Bulgheroni (Samconsult), entre otros.

Del evento también participaron los diversos precandidatos presidenciales de JxC, como Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y el titular de la UCR, Gerardo Morales; y Hacemos por Córdoba presentarán sus propuestas.