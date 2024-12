Javier Milei fue consultado por su seguridad: “Si me mataran, me harían inmortal”

Durante su breve gira en Italia, donde se encontró con la primera ministra, Giorgia Meloni, con quién tiene una muy buena relación, el presidente Javier Milei fue elogiado y consultado por si su trascendencia le generaba cierto temor y por el vínculo con Elon Musk y Donald Trump.

En una entrevista que mantuvo con un diario italiano, que lo calificó como “figura revolucionaria”, le preguntaron si temía por su vida al tener tanta trascendencia, pero respondió que “no, no temo. Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande. Dudo que sean tan estúpidos”.

Además, Milei, que viajo a Italia para reafirmar su buena relación con Meloni con la que pretende crear una coalición internacional de partidos de derecha y juntarse con empresarios que le prometieron invertir en el país, manifestó que “sin duda me llevaré a casa las inversiones de Rio Tinto y Stellantis, la profundización de los vínculos existentes entre Italia y Argentina. Y hemos puesto otra bandera en nuestra misión de difundir la libertad a nivel político”

Foto: NA

Por otro lado, destacó a Donald Trump como un “gran defensor de la libertad y un firme opositor del socialismo”, que tiene una una “visión intuitiva”, y a Elon Musk a quien identificó como “el Thomas Edison o el Leonardo da Vinci del mundo contemporáneo. Está a años luz de todos nosotros porque entiende cómo funciona el sistema económico”.

Y, en relación a su modelo de gestión, dijo que la “clave del éxito del programa es la motosierra” y que “al recortar el gasto público aseguramos que el sector privado no sufriera, dando un impulso a la economía”.